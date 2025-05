Bloedmooie EV-vlaggenschip is vernieuwd en komt naar Europa

De luxe sedan krijgt nieuwe specs, een comfortbel interieur en dikke putdeksels!

Af en toe zie je ze met een beetje geluk voorbijkomen, maar helaas: het aantal nieuwe modellen van Genesis met gele platen is niet groot genoeg voor het merk om hier een comeback te maken. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland heeft Genesis wel voet aan de grond gekregen. Voor onder andere die landen brengt het luxemerk van Hyundai een vernieuwde Electrified G80 op de markt.

Genesis noemt de G80 ”het vlaggenschipmodel van het volledig elektrische Europese portfolio”. Het vernieuwde model krijgt aan alle kanten aanpassingen en verbeteringen. Volgens het merk heeft het nieuwe model een aangescherpt exterieur en comfortabelere interieur. Maar ook de aandrijflijn is veranderd.

Specificaties van de Genesis Electrified G80

Voorheen had de elektrische G80 een 87-kWh batterijpakket dat goed is voor 427 kilometer. De nieuwe maakt een stap in de goede richting. De accu groeit naar 94,5-kWh en zorgt voor een rijbereik van 520 kilometer. Opladen kan nog steeds met 800 volt waardoor van 10 naar 80 procent in 25 minuutjes gepiept is.

De elektromotoren zijn ongewijzigd. Op de voor- én achteras zit een 136 kW (185 pk) sterke elektromotor. Onderhuids zorgt een elektronisch gestuurd dempsysteem er samen met ”Road Preview-technologie” voor dat drempels en oneffenheden in de weg worden gemaskeerd.

Nieuwe looks aan de binnen- en buitenkant

De G80 krijgt van Genesis een nieuw ontworpen voorbumpers waarbij de bekende verlichting wel origineel blijft. Verder zijn er nieuwe 19-inch lichtmetalen wielen die doen denken aan Maybach-putdeksels. Een wijziging die menigeen zal ontgaan, is een nieuw ontwerp voor de laadpoort. Die zit nu in de nieuwe voorbumper en heeft wat nieuwe functies. Hij opent en sluit elektrisch, is verlicht en kan opwarmen.

Vanbinnen verandert er ook een boel. De stoelen voor- én achterin zijn net als het stuur opnieuw vormgegeven. De zitplaatsen voorin zijn op te warmen of te koelen terwijl je achterin alleen maar een verwarmde zitting kunt krijgen. Wat je achterin dan wel hebt, is een eigen scherm per passagier, optioneel elektrisch openende en sluitende deuren en zonneschermen die via een elektromotortje omhoog en omlaag kunnen.

Voor de bestuurder is een 27-inch megascherm waar je alle belangrijke informatie over de auto kunt vinden. Buitengeluiden blijven buiten dankzij een ”Active Road Noise Cancellation”-systeem. Dat komt goed uit, want daardoor hoor je nog beter de door jou gekozen muziek die via het Bang & Olufsen-geluidssysteem met 17 speakers ten gehore wordt gebracht.

De Europese prijs van de vernieuwde Electrified G80 maakt Genesis nog niet bekend. Bij tweedehandsjes die hier in Nederland zijn aangeboden, werd een catalogusprijs van € 61.800 gecommuniceerd door de RDW. Voor ongeveer zo’n bedrag heb je ook een andere luxe Hyundai.