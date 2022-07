Ken je ‘m nog: de uiterst bizarre Youabian Puma

Want ook jij wilde graag een Volvo C70-monstertruck met botoxbehandeling, toch? Niet? Volgens dokter Youabian in de VS was deze 1.1 miljoen dollar kostende Puma dé auto die het verschil kon maken.

Een goed idee kan ontstaan uit één waaghals die dacht ‘f*ck it, we doen het gewoon’. Zo werkt het ook in de autowereld: de meeste baanbrekende ideeën beginnen bij één bedrijf dat een sprong durft te wagen. Daarom moet je startups nooit gelijk afschrijven als ’te ambitieus’ of ’te onrealistisch’. Want als je het niet doet, verander je ook niks. Toch zijn er ook startups waar we betwijfelen of pionieren überhaupt het doel is. Een goed voorbeeld is de Youabian Puma.

Youabian Puma (2013)

Eigenlijk zeggen de afbeeldingen al genoeg over de uiterst bizarre Youabian Puma. Het is een… ja, zeg het maar. Een cabriolet op een SUV- of truckchassis met gigantische 44 inch ballonbanden, aangedreven door een V8. Het is eigenlijk geen terreinwagen, eigenlijk geen boulevard-cruiser en eigenlijk geen sportauto. Het is een Youabian Puma. We geven hem gewoon maar een eigen categorie.

Nee, die 44 inch ballonbanden was geen tikfout. Zo groot waren de wielen onder deze Youabian Puma echt. Om dat even in context te zetten: de auto was in totaal 6.502 mm lang. Dat is bijna even lang als een verlengde Mercedes S-Klasse Pullman. Ook was het ding 1.8 meter hoog wat op zich niet extravagant is, ware het niet dat de schouderlijn van de auto er niet ver onder zit. Aan de buitenkant vinden we vele vreemde bolle vormen, laten we het maar ‘een sculptuur’ noemen. Mocht het nog niet gek genoeg zijn: voorop zijn de wielkasten open en is de motorruimte erg smal.

Zoals gezegd was het geen sportauto, maar je kreeg wel een GM LS7-blok met 505 pk. Daarmee sprintte deze mastodont naar 100 in 5,9 seconden. Tenminste, dat werd geclaimd. Het is nooit bewezen of het klopt.

Leentjebuur

Niet alleen de motor was geleend. Zoals wel vaker bij startende automerken, heeft Youabian de onderdelen van de Puma overal en nergens vandaan gehaald. De oplettende kijker had de Volvo C70-koplampen al gespot, maar het hele middenstuk komt ook van de C70. Van deuren tot dashboard, van voorruit tot dakconstructie en ook de stoelen en dus zitpositie komen van een Volvo cabrio. Om de basis een beetje te verhullen is er her en der wat gestrooid met luxe materialen en uiteraard ziet de auto er van buiten uit als een C70 die meermaals door een wesp is gestoken. Leuk detail: achterop was geen ruimte voor Volvo-achterlichten, dus werden die van een Buick Enclave gestolen. Sorry, gebruikt.

Stunt

De Youabian Puma is het geesteskindje van ene dokter Kambiz Youabian, een plastisch chirurg in Los Angeles. Dat verklaart de botox-vormen van de Puma. Misschien denk je nu: Youabian is dokter bij daglicht en komiek bij avondlicht. Dit is een parodie op een auto. Een nogal verdelende reclame voor hem of zijn bedrijf. Nou, nee. Was het maar een grap: dr. Youabian dacht echt dat de wereld zat te wachten op zijn meesterwerk. Dat men echt, en we maken geen grap, 1.100.000 dollar over zou hebben voor dit apparaat. Dan verwacht je toch iets meer dan een gebotoxte C70 met opplakschermpjes in het interieur en Buick-achterlichten.

Sterker nog: Youabian was bloedserieus. Zo bloedserieus dat zelfs de journalistiek zijn product ‘bedreigde’. Onze eigen @sir_smokalot hield het in 2013 nog best netjes wat betreft de Puma. Jason Torchinsky van Jalopnik was minder behoudend. Het komt erop neer dat hij de auto… niet zo mooi vond. Als startende autofabrikant moet je tegen een stootje kunnen, want men is al snel sceptisch. Youabian stuurde Jalopnik echter gelijk een dreigmail: incorrecte feiten en ‘neerbuigende’ termen over mijn persoon. Het artikel moest verwijderd worden. Ook andere automedia kregen een soortgelijke ‘dreigmail’. Aangezien het artikel van Jalopnik nog steeds online staat, won de journalistiek van de plastisch chirurg die dacht het ei van Columbus gevonden te hebben.

Nasleep

Zo snel als dat de Youabian Puma een grote indruk maakte in 2013 en 2014, zo snel verdween hij ook weer. Zoals gezegd moest de auto meer dan een miljoen kosten en het klopt: niemand was zo gek. Toch zijn er naar verluidt drie exemplaren van de Youabian Puma verkocht. In China, Japan en het Midden-Oosten. Deze hebben echter ’tussen de 700.000 en 950.000 dollar’ gekost.

Anno 2022 is het stil rondom de Youabian Puma. Of dokter Youabian in het algemeen. Het bedrijf bestaat nog steeds, ook al geeft de website een verbindingsfout. Veel meer dan die drie exemplaren gaan er waarschijnlijk niet komen. Een bizar stukje geschiedenis, maar absoluut geen aantrekkelijke auto.