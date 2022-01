Jawel: de nieuwe BMW M5 gaat aan de stekker

Toch is dit niet per se slecht nieuws voor de petrolheads.

De tijden dat BMW nog een dikke V10 in de M5 durfde te lepelen zijn alweer even voorbij, maar de huidige M5 heeft nog wel gewoon een V8. Als petrolhead heb je dus weinig te klagen. De vraag is wel hoe lang dit nog gaat duren.

BMW is alvast de volgende generatie M5 klaar aan het stomen. De huidige 5-serie voelt nog vrij vers aan, maar die is er ook alweer ruim 5 jaar. En zijn ‘Life Cylce Impulse’ heeft de 5 Serie ook al gehad in 2020. In München zijn ze daarom al druk bezig met een opvolger van de 5 Serie. En dat betekent ook: een nieuwe M5.

Het lijkt erop dat BMW het over een andere boeg gaat gooien qua aandrijflijn. Daar hebben ze nog geen uitspraken over gedaan, maar er is een prototype gesignaleerd dat de snode plannen van BMW verraadt. Daarop staat namelijk duidelijk ‘Hybrid Test Vehicle’ te lezen. Ook is er een laadklep te zien.

The next BMW M5's going hybrid… Early prototypes have already been spied testing, but what's hiding under the skin? – https://t.co/NAoQdFqLtz pic.twitter.com/bAEEIHSIZn — evo magazine (@evomagazine) January 12, 2022

Het is dus duidelijk: de BMW M5 wordt een plug-in hybride. Die geruchten gingen al langer rond, maar die zijn bij deze dus bevestigd. De grote vraag is welke verbrandingsmotor BMW daarbij in gedachten heeft. Het kan zijn dat ze gewoon de V8 aanhouden, maar het is ook niet ondenkbaar dat ze gaan downsizen.

De nieuwe M5 wordt in ieder geval niet de eerste hybride van BMW M. Eerst komt namelijk nog de XM. En dan hebben we het niet over een Citroën, maar over de nieuwe über-SUV van BMW. Die een V8 krijgt. Wat dat betreft zou het dus heel goed kunnen dat de nieuwe M5 wederom een dikke achtcilinder heeft.

Waarschijnlijk krijgt de nieuwe M5 dan ook een klap meer vermogen. Autocar heeft vernomen dat de nieuwe M5 dik 700 krijgt. Dat is aannemelijk, aangezien de XM ook 750 pk zal krijgen. De eindeloze pk-wedloop krijgt op deze manier nog eens een extra impuls.

We zullen verder nog even geduldig af moeten wachten tot BMW zelf met officiële info naar buiten komt. Dat kan nog wel even duren, want de onthulling van de nieuwe hybride BMW M5 is waarschijnlijk pas volgend jaar.