Volkswagen: “Benzineauto’s gaan veel duurder worden”

Nieuwe Volkswagen honcho Thomas Schäfer voorspelt dat benzineauto’s nóg veel duurder worden.

Europa is bezig met een enorme inspanning om ‘duurzamer’ te worden. Dat soort inspanningen gaan meestal gepaard met grote investeringen en dat is in dit geval niet anders. Omdat dingen altijd uit de lengte of uit de breedte moeten komen, was scherpe denkers al lang duidelijk dat dit ons algehele welvaartspeil geen goed zou doen. Dat kan dan via een dikke vette crash en/of via enorme inflatie. Het lijkt erop dat onze overlords de voorkeur geven aan de laatste methode. Waarbij niet uit te sluiten valt, dat het uiteindelijk alsnog (ook) komt tot de eerste manier.

Enfin, voor nu zal het je al opgevallen zijn dat alles duurder wordt. Auto’s zijn daarop zeker geen uitzondering. Er gaat bijna geen week voorbij zonder dat een of andere grote EV maker aankondigt enorme prijsverhogingen door te voeren. Maar ook auto’s met een verbrandingsmotor worden duurder. En helaas zal die trend volgens Volkswagens nieuwe topman (van het merk Volkswagen dus, niet het concern) Thomas Schäfer alleen maar doorzetten.

Dat heeft alles te maken met de nieuwe Euro7 norm. Hierop is ook van andere fabrikanten al de nodige kritiek gekomen. Deze norm zal volgens vele insiders namelijk nauwelijks reëel effect hebben, maar fabrikanten en dus klanten wel op kosten jagen. De toch al geplaagde auto industrie krijgt daarmee weer een politieke beuk te verwerken. Cynici zullen zeggen dat dat exact de werkelijke bedoeling is van Euro7, maar officieel is dat natuurlijk niet het geval.

Wat Schäfer vooral voorziet is dat auto’s met een verbrandingsmotor aan meer en dure partikelfilters zullen moeten. Hij voorspelt zelfs dat de gemiddelde prijs van een auto met verbrandingsmotor hierdoor nog eens 3.000 tot 5.000 Euro zal stijgen. Volkswagen voorziet dat dit vooral een probleem is voor mensen met een krappe beurs die toch graag ‘nieuw’ rijden. De tijden dat je een auto kan kopen voor 10.000 Euro, is daarmee volgens de voormalig Škoda eindbaas spoedig voorbij.

Nou praat de beste man natuurlijk voor de Duitse markt, want in Nederland is die tijd al vrij lang voorbij. De goedkoopste auto die je kan kopen doet hier inmiddels al 13.990 Euro. Maar dat zal dus vermoedelijk ook (fors) meer worden als Euro7 een feit is. De invoer daarvan staat officieel gepland voor 2025.

Volkswagen, de naam zegt het al, zal het ongetwijfeld knaak vinden dat auto’s voor het volk steeds minder goed mogelijk zijn. Zelf heeft het de pijlen al gericht op de invoer van de ID.2. Dit elektrische model onder de ID.3 moet dan de reddingsboei zijn voor mensen met een nuttige baan die een nieuwe auto willen kopen. Zij zullen echter wel 25.000 Euro neer moeten kunnen tellen voor dat genoegen.