Zo werkt de elektrische turbo van Mercedes

De echte F1-fans zullen het principe van de E-Turbo al kennen.

Mercedes komt met een nieuw type turbo in samenwerking met Garret Motion. Om maar even in stofzuigertaal te brabbelen: de Miele onder de turbo’s. Een elektromotortje van maar 4 cm moet het grootste probleem van een turbomotor, het turbogat, doen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Waar een conventionele turbo gebruik maakt van uitlaatgassen maakt de elektrische turbo, de E-Turbo, gebruik van elektriciteit. Iets wat in de Formule 1 al veel langer gebeurd. Mercedes wil de eerste zijn met deze techniek in een productieauto.

Hoe werkt een conventionele turbo?

Bij een conventionele turbo worden uitlaatgassen die uit de cilinders komen naar de turbo gevoerd. De druk van deze uitlaatgassen laat het turbinewiel draaien. Deze zit met een turbineas verbonden aan het compressorwiel. Het compressorwiel zuigt lucht aan en comprimeert deze. Vervolgens pompt het compressorwiel die lucht (onder druk) door de intercooler het inlaatspruitstuk in. Doordat de motor meer zuurstof krijgt kan er meer brandstof volledig verbranden en heb je dus betere prestaties.

De E-Turbo van Mercedes

Uit bovenstaand verhaal kun je opmaken dat wanneer er geen uitlaatgassen zijn de turbo ‘niet’ werkt. Als je dus ineens het gas intrapt moet de motor eerst op gang komen. Er ontstaat een turbogat. Mercedes heeft bij de E-Turbo een elektrische motor geplaatst op de turbineas die het compressorwiel met de turbine verbindt. Hierdoor heeft de turbo niet perse uitlaatgassen nodig maar werkt hij ook op elektriciteit. Als er geen of te weinig uitlaatgassen zijn heeft de turbo toch onmiddelijk respons. Geen turbogat dus!

Voor welke Mercedes is deze turbo dan?

Bij welke Mercedes als eerste een elektrische turbo wordt gebruikt is onbekend. Wel kunnen wij alvast verklappen dat bij de AMG One die in 2021 op de markt gaat komen (of: zal moeten komen) het turbogat verleden tijd is.