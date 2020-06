De nieuwe Mazda BT-50

Onderhuids de Isuzu D-Max, de buitenkant gewoon een Mazda BT-50.

De tijd dat Mazda zelf pick-ups maakte en zelfs een poging deed om hier een wankelmotor in te leggen behoort alweer lang tot het verleden. De laatste generatie van de Mazda BT-50 was eigenlijk gebaseerd op de Ford Ranger. Mazda en Ford gingen namelijk rond 1974 een samenwerking aan die tot 2010 duurde. Nu werkt Mazda alweer sinds 2016 samen met Isuzu en is het tijd om hun D-Max te lenen voor de derde generatie van de BT-50. Een echte Japanse pick-up dus.

Het design van de Mazda BT-50 is niet geleend

Ondanks dat de nieuwe pick-up van Mazda gebaseerd is op de Isuzu D-Max hebben ze bij Mazda niet stilgezeten. Het ontwerp is namelijk totaal anders en ook de neus is à la Kodo-design. Hoewel de BT-50 het stuur met de D-Max moet delen lijken de ontwerpers van Mazda ook voor het interieur aan de tekentafel te hebben gezeten. Het dashboard is door Mazda zelf ontworpen en we vinden hier ook Apple Carplay en Android auto terug. De nieuwe BT-50 is gebaseerd op de D-Max en wordt hierdoor iets kleiner dan zijn voorganger.

Motor wel van Isuzu

De BT-50 krijgt de 3.0 liter viercilinder turbodiesel van Isuzu, de 4JJ3-TCX. Goed voor 190 pk en 450 Nm koppel, 10 pk minder dan de vorige generatie. De Mazda BT-50 kan zowel als handgeschakelde 6-bak als met een automaat geleverd worden. De pick-up is ook nog eens 90 kilogram afgevallen, dat zal de vermogen-gewichtsverhouding moeten compenseren. De Mazda BT-50 mag 3.500 kilogram trekken.

Veiligheid

In veel landen worden pick-ups gebruikt als personenwagens. Mazda heeft daarop ingespeeld door veel veiligheidssystemen aan te bieden. Zo is het een van de eerste met een center airbag, deze moet voorkomen dat inzittenden tegen elkaar kunnen knallen. Verder is de BT-50 voorzien van adaptieve cruisecontrol, een noodremsysteem, dodehoekdetectie, rear cross traffic alert en lijndetectie.

Mazda BT-50 niet naar Nederland

De pick-up is helaas niet bestemd voor de Nederlandse markt. Hij gaat naar de Zuid-Afrikaanse, Australische en Thaise markt. Naar verwachting zal de BT-50 in Australië voor het eerst het levenslicht zien zodra hij uit de Thaise fabriek is gerold. Prijzen zijn nog niet bekend.