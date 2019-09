Mercedes-AMG ONE passeert de 24 uur van Le Mans

Andere evenementen in het World Endurance Championship (WEC) hoeven eveneens niet te hopen op de komst van de allermachtigste AMG ooit.

Het is een drukte van jewelste in het land der hyperextreme automobielen. Verschillende fabrikanten in allerlei soorten en maten werken de laatste jaren aan grensverleggende wagens, in een poging de allerbeste en snelste bolide op aarde te maken. Het WEC heeft hier heel slim op ingespeeld door het besluit te nemen de huidige hoogste klasse, de LMP1-klasse, na dit seizoen op te doeken en daar voor in de plaats een hypercar-divisie terug te brengen.

Sinds de aankondiging van deze meer toegankelijke hypercar-klasse wrijven autosportfans zich al watertandend in de handen. Waar de LMP1-klasse vandaag de dag in feite een interne strijd is bij Toyota, moet de hypercar-divisie interessanter worden. Ieder merk dat momenteel werkt aan een hypercar voor de straat kan technisch gezien meedoen aan het feest. Toyota, Aston Martin en Scuderia Glickenhaus hebben hun deelname alvast bevestigd, de kans is groot dat het aantal constructeurs zich in de nabije toekomst nog verder zal uitbreiden.

Op de deelname van Mercedes-AMG, dat momenteel druk bezig is met de laatste voorbereidingen voordat de ONE de straat op mag, hoeven we in ieder geval niet te rekenen. Hoewel het merk een prima geschiedenis heeft op Le Mans en het mooi zou zijn als Mercedes zijn activiteiten in de autosport verder uitbreidt, ziet AMG-baas Tobias Moers niets in de hypercar-divisie. Zo vertelt hij het volgende in de gesprek met Top Gear.

“I’m really curious how that’s going to work. I know there’s engagement around the Valkyrie, I know customers have asked us if we’ll do that with Project One, but I’m curious at how such expensive cars will run in a special series under ‘Balance of Performance’ conditions. I don’t think that is the right way. I have concerns on one hand, while on the other I’m really excited to see those cars racing together. It’s an amazing situation. But investing such an amount of money in BoP-oriented racing? I’m not down with that for now.”