Zo wil de overheid fraude met kilometertellers stoppen - Autoblog.nl

De overheid wil dat er minder fraude wordt gepleegd met de kilometertellers en komt daarom met maatregelen om dit te stoppen.

Als je een tweedehandsauto koopt, is de stand van de kilometerteller een belangrijke indicator voor in wat voor staat de auto is. Op basis daarvan weet je – samen met de boekjes – of al het onderhoud op tijd is gedaan. Of je niet zelf van alles moet vervangen, of de auto het nog wel een aantal jaar vol kan houden. En op basis daarvan bepaal je natuurlijk ook de vraagprijs. Eenvoudige stelregel: hoe hoger de kilometerstand, hoe lager de prijs van de auto.

Voor de garagisten die moraal en ethiek niet zo belangrijk vinden, kan het dan ook verleidelijk zijn om die kilometerteller wat lager te zetten. In de goede oude tijd, toen auto’s nog mechanische tellers hadden, kon je de auto op wat betonblokken zetten, de auto in z’n achteruit zetten en zo de occasion wat ‘verfrissen’. Tegenwoordig gaat het echter niet meer zo makkelijk, maar moet je speciale apparaatjes kopen die ervoor zorgen dat er tijdens het rijden geen of weinig kilometers worden bijgeschreven.

Fraude met kilometertellers stoppen

Hier is Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, echter niet zo blij mee. Het invoeren, verkopen én in voorraad hebben van deze apparaten moet daarom straks illegaal worden. Op die manier wil Van Nieuwenhuizen de fraude met de kilometertellers stoppen, die jaarlijks 110 miljoen euro aan teveel betaalde aanschafkosten en achterstallig onderhoud kost, stelt de minister. Oh, en met het verbod worden auto’s veiliger, stelt ze.

Een tweede maatregel is het vaker registreren van de tellerstanden. Nu registreert de RDW de tellerstanden van auto’s en lichte bestelwagens, als deze bijvoorbeeld een APK-beurt krijgen. Bij een reparatie of onderhoud die duurder is dan 150 euro is er ook zo’n registratiemoment.

Het probleem hiervan is echter dat nieuwe voertuigen pas drie of vier jaar na aanschaf een eerste keuring krijgen. Grote reparaties en onderhoudsbeurten zijn er vaak ook minder. Daardoor zijn er minder tellerstandregistraties en zijn deze voertuigen kwetsbaarder voor fraude, aldus Van Nieuwenhuizen.

Garages gaan daarom de tellerstanden van auto’s verplicht registreren bij alle reparatie-, onderhouds- en bandenwisselbezoeken. Ook voor motorfietsen gaat er iets veranderen. Net als bij auto’s, zal er bij iedere nieuwe eigenaar, reparatie, onderhoudsbeurt of bandenwissel een tellerstandregistratie plaatsvinden.

Het gaat vooralsnog om een voorstel, de Tweede Kamer krijgt het plan binnenkort onder ogen. Het kabinet wil dat de nieuwe regels per 1 juli 2021 ingaan.