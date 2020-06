Cadillac Escalade diesel binnenkort een dingetje?

Waarom zou je in hemelsnaam een Cadillac Escalade diesel willen?

Weliswaar was Lincoln net iets eerder met de Navigator, maar het was de Cadillac Escalade die meteen heel erg populair werd. In feite is het natuurlijk gewoon een Chevrolet Suburban, maar dan wat luxer aangekleed. Nu hoor ik u denken: “Maar een GMC Yukon XL is toch eigenlijk een luxe Suburban?”.

Vijfde generatie

Ja, dat klopt. De Cadillac Escalade staat dan dáár weer boven. De eerste generatie was een beetje leer, leuke wielen en wat chroomwerk. Maar in de loop der jaren werd de Escalade per generatie telkens luxer en chiquer. Uiteindelijk zijn we aanbeland op de vijfde generatie van de luxe mastodont.

‘EcoTec’

Net zoals voorheen is de motor een grote aluminium V8. In dit geval een 6.2 liter V8, de ‘L86’ EcoTec V8. In combinatie met de 10-trapsautomaat is die motor verrassend zuinig, gezien het vermogen en het gewicht van de Escalade. Maar als men een zuingiere optie wil, is er nu eindelijk een goede optie.

Diesel

Voor het eerst sinds de Cadillac BLS 1.9D (stiekem een Saab 9-3) is er weer een Cadillac met dieselmotor beschikbaar. Nu was het al bekend dat er een diesel beschikbaar zou komen. Nu is echter de naamgeving nog bijzonderder dan het feit dat er een diesel in een Cadillac ligt.

Cilinderinhoud

Vroeger was het simpel. De cilinderinhoud werd vermeld. Hoe meer cilinderinhoud, hoe meer vermogen en hoe meer kans je had om jezelf voort te mogen planten. Tegenwoordig leven we in een tijd waarbij cilinderinhoud slechts gedeelte van het verhaal vertelt. Dankzij elektromotoren, superchargers, turbo’s (of bij de Volvo XC90 T8 alle drie) kunnen het vermogen, koppel en prijs doen stijgen.

Jokken

Bij sommige merken ‘jokken’ ze gewoon. Een BMW 530i heeft een 2.0 motor en een Mercedes A200 heeft een 1.3. Bij Audi werken ze met een wat ingewikkelder systeem van ’25’ tot ’60’ om de positionering aan te duiden. Nu met de komst van de Cadillac Escelade diesel heeft GM wat nieuws: koppel, in Newtonmeters, afgerond op een vijftigtal. Juist.

Cadillac Escalade diesel

De nieuwe Cadillac Escalade diesel zal namelijk de ‘600D’-badge op de bips krijgen. Dat bevestigt Cadillac Society. De zes-in-lijn Duramax dieselmotor levert namelijk 623 Nm. De 6.2 V8 krijgt de badge ‘600’. Deze motor is namelijk ook goed voor 623 Nm. Maar een Cadillac CT4 2.0T krijgt binnenkort de badge ‘350T’ op de achterklep, aldus de Cadillac fansite.

600D

De Cadillac Escalade 600D wordt binnenkort leverbaar. In tegenstelling tot de 420 pk sterke V8, heeft de zes-in-lijn dieselmotor met 277 pk aanzienlijk minder vermogen. Wel is de diesel een stuk sterker. In de VS gaat de ‘600D’ aangeboden worden als ‘no-cost’ optie. Je kan dus voor hetzelfde bedrag kiezen.