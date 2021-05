Lezersvraag: welke film/serie auto heeft indruk op je gemaakt? - Autoblog.nl

Een epische scène in de film of tv-serie met een auto in de hoofdrol. Zo’n scène die je nooit meer vergeet.

Iedereen kan zo een film of tv-serie opdreunen met een memorabele scène, waarbij de auto een belangrijke taak vervult. Bijvoorbeeld vanwege een achtervolging, maar misschien ook wel door een spannende conversatie die in een voertuig is gevoerd.

Een film of tv-serie kan je idee over een auto totaal veranderen. Een goede film of serie heeft de macht om van iets negatiefs iets positiefs te maken. Of ze brengen de auto onder de aandacht op zo’n manier dat jij er enthousiast van wordt. Niet zo gek dat automerken met geld smijten om hun modellen een belangrijke rol te geven in films. Denk aan Audi in het Marvel universum, of Jaguar Land Rover in de wereld van James Bond.

Zelfs de meest stomme auto kan daardoor een heldenstatus krijgen. Denk aan de verschrikkelijke Pontiac Aztek uit Breaking Bad. Deze Amerikaanse gezinsauto kwam zo vaak voorbij in de tv-serie, dat je er misschien wel een soort sympathie voor hebt gekregen. Zonder de serie was dit nooit gelukt, of had je waarschijnlijk nog nooit van het model gehoord.

Ondergetekende vond de aanwezigheid van een Lamborghini Murciélago in The Dark Knight erg sterk. Acteur Christian Bale gaf je de overtuiging dat dit een topauto is om door de stad van afspraak naar afspraak te rijden. In de praktijk is het natuurlijk een verschrikking om met een Murcié door een drukke stad te rijden.

Kortom, welke film/serie auto heeft de meeste indruk op je gemaakt? Wil jij een Audi A8 omdat Jason Statham een eindbaas is met dit voertuig in The Transporter. Of heb je door Flodder een liefde ontwikkeld voor musclecars? Laat het weten in de comments!