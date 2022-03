Zo wordt een GT3 met PTS kleur gemaakt [+video]

Een GT3 met PTS kleur is de droom van iedere Instagrammert. En ja, natuurlijk zijn wij jaloers.

Je hebt Porsches en je hebt Porsches. De eerste zijn de gewone standaardmodellen met eenvoudige motor en een paar opties. Dikke prima, alles wat je nodig hebt en qua value-for-money soms best een scherpe aanbieding.

Maar Porsche is natuurlijk óók actief in het nog hogere segment. Denk aan de 911 Turbo- en GT3-modellen. Deze kun je dan ook met allerlei opties van Porsche Exclusive samenstellen. Het is absoluut niet iets wat je nodig kunt hebben, maar wel iets dat je heel graag wil hebben.

Porsche 911 GT3 met PTS kleur

Het is voor een fabrikant een ideaal verdienmodel. Op de auto zelf zit niet zoveel marge. Het geld wordt verdiend met alle opties. Die kosten per stuk pakweg 5 tot 50 euro voor de fabrikant (afhankelijk van de optie), maar consumenten betalen maar wat graag de hoofdprijs voor.

Zo’n superluxe stereo kost nog geen 10% van de vraagprijs voor de fabrikant. Of wat te denken van al die elektrische rijhulpsystemen? Die zijn inkooptechnisch zeer interessant. De mooiste is nog de lakkleur. Dat is ongeveer 10 tot 15 euro voor de fabrikant (afhankelijk per merk) maar de consument betaalt er een veelvoud voor.

Filmpje!

Dat wil niet zeggen dat het niet mooi is. In dit geval heeft Porsche een video die zo het introfilmpje van een Gran Turismo-game had kunnen zijn. De kleur in kwestie is Gold Bronze Metallic. Voor een 911 GT3 is dat een bijzondere kleur. In de meeste gevallen kiest men wat opvallendere en fellere kleuren voor een dergelijke auto. Maar Gold Bronze Metallic geeft ‘m iets chics en aparts tegelijkertijd, zonder dat het erg opvalt.

De reden dat de lakken zo duur zijn heeft niet direct te maken omdat de lakkwaliteit anders is. Dat is bij de standaardkleuren ook dik in orde (als het niet hetzelfde is). Het gaat er voornamelijk om dat de logistiek net eventjes wat anders is. In de spuitcabine kan Porsche niet alle kleuren klaar hebben in de tanks. Wel zijn er 17 andere kleuren die je altijd kunt kiezen en direct klaarstaan, waaronder enkele Porsche Exclusive-Manufaktur lakken die geen PTS-kleur zijn. De prijs van Paint to Sample is zo’n 10 mille in euro’s, afhankelijk van het type Porsche.

