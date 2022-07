Zo ziet 11.650 pk aan dikke BMW’s eruit

Niemand vroeg om plaatjes van 15 flink gepeperde dikke BMW’s, maar je krijgt ze toch dankzij G-Power.

BMW bouwt tegenwoordig aardige krachtbeulen, maar soms bestaat genoeg niet. Dan biedt G-Power uitkomst. De tuner pakt een BMW en voert hem op naar een hoger standje. Zo is de meest recente G-Power die we behandelden een BMW M5 met niet minder dan 900 pk. Aardig veel geweld dus.

G-Power verzameling

Dat geweld spant van M2 tot M8, met alles er tussenin. Allerlei versies, allerlei modellen en allerlei soorten tuning. In ieder geval staat het huidige wagenpark van G-Power aardig vol. De tuner vond het tijd om het hele assortiment eens op een rijtje te zetten. Dat ziet er zo uit.

11.650 pk

We kijken dankzij G-Power op bovenstaande afbeelding naar 11.650 pk en 14.250 Nm. In totaal verspreid over 15 auto’s betekent dat 776 pk en 950 Nm gemiddeld per auto. Het behoeft dus geen uitleg dat meerdere van de dikke jongens, de M5’s, M8’en en X5 bijvoorbeeld, dik boven de 800 of 900 pk zitten. Een bonte verzameling waar alle BMW’s die je hartje begeert in te vinden zijn: we zien een BMW M2 Competition (F87), twee stuks nieuwe M4 (G82), drie stuks M5 (F90), twee stuks M6 (F13) en drie stuks van diens opvolger M8 (F92), ook nog eens twee exemplaren van de 7 Serie (G11) en een dubbeltje X5: een oude (F15) en een nieuwe (F95).

Waarom zet G-Power deze auto’s op een rij? Omdat het kan. Veel meer redenen heb je niet nodig, toch? Gaan we er even vanuit dat elke auto het dikste G-Power pakket mogelijk heeft, dan zit zelfs de benjamin van de line-up, de M2, op 660 pk en 800 Nm. Iets waar je verder weinig aan hebt, maar we geven je hem toch even mee: als deze auto’s niet bij G-Power langs waren geweest, stond hier ‘slechts’ 8.735 pk.

Kortom: er is genoeg te kiezen. Welke G-Powerbeul in BMW-koets neem jij mee voor het zonnige weekend?