Volkswagen-CEO Herbert Diess stapt op (en dit is zijn vervanger)

Herbert Diess, topman van het hele Volkswagen-concern, geeft het stokje over aan een eveneens bekende topman.

Het zijn ruige jaren geweest voor de Volkswagen-groep, maar in de nasleep van het dieselschandaal moest nieuw leiderschap voor goede zaken gaan zorgen. Dat nieuwe leiderschap werd gevonden in Herbert Diess, die van baas van het merk Volkswagen het concern Volkswagen (VAG) ging leiden. We moeten zeggen, Diess heeft het aardig opgepakt voor alle merken binnen de Volkswagen Groep.

Herbert Diess stapt op

Over Herbert Diess is genoeg te melden. Bij Volkswagen was het vooral een zakenman, maar het was bijna geen eens een Volkswagen-baas geweest. Elon Musk had wel interesse om Diess aan het hoofd van Tesla te zetten. Dat aanbod werd uiteindelijk afgewezen om vier jaar bij VW te dienen, en ook dat ging niet zonder slag of stoot. Toch is altijd besloten om Diess aan het roer te houden. Nu, vrij spontaan, stapt de 63-jarige CEO op. Een reden daarvoor is niet gegeven, maar er zou ‘wederzijds ingestemd’ zijn over de opstap tussen de nieuwe en oude CEO.

Oliver Blume

De nieuwe CEO in kwestie en dus de opvolger van Herbert Diess is ook een bekende naam. Oliver Blume is momenteel de topman van Porsche, maar hij is ook degene die het zitje van Diess gaat vullen. We zeggen expres ‘ook’, want zijn rol bij Porsche gaat hij niet opgeven. Een dubbele functie voor Blume, al zal er mettertijd vast een nieuwe topman bij Porsche aangewezen worden. Als voormalige topman van Audi, SEAT en Volkswagen zal Blume er wel voldoende vanaf weten om de toko te runnen, dus dat zal vast goedkomen.

Er is geen datum vastgesteld voor de grote wissel, maar er zal vast een grote afscheidsborrel komen voor Herbert Diess en een welkomstcomité voor Oliver Blume. Misschien krijgt een rivaal VW wel zo ver om een reclame zoals onderstaand te maken.