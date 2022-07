Toyota leert een lesje van hun trouwste klanten

De nieuwe Toyota Tundra moet weer dat stukje extra betrouwbaar worden dankzij de klanten van Toyota zelf!

Toyota is een wereldwijde topverkoper en dat heeft vooral te maken met hun oog voor betrouwbaarheid. Een Toyota blijft maar werken als je er een beetje lief voor bent, en ook als je wat minder lief ervoor bent is de hardware best bestand tegen een stootje. Dat is iets wat Toyota met trots draagt en dus ook hun speerpunt. Een goed voorbeeld daarvan is de productielijn van Toyota in de VS. Medewerkers mogen de productielijn volledig stopzetten als een imperfectie gespot wordt, wat dan ook meermaals per dag gebeurt. Ter context: Ford doet op de band waar de F-150 wordt gebouwd ongeveer 3 keer per jaar(!) een volledige stop. Nou valt een F-150 niet perse van ellende uit elkaar, maar kleine imperfecties die wellicht leiden tot iets meer onbetrouwbaarheid, komt in theorie vaker voor op een Ford F-150 dan een Toyota Tundra.

Million Mile Tundra

Toyota doet nu echter een boekje open over hoe ze nog een stapje verder zijn gegaan met de Tundra. Daarvoor kocht Toyota in 2016 een klantenauto zelf op. De Amerikaanse Victor Sheppard klokte des tijds de miljoenste mijl (1.609.000 km) in zijn Toyota Tundra uit 2007. Dat deed de Tundra met zijn originele motor en transmissie en Sheppard gebruikte hem ook als een werkpaard. Daar zit een wijze les in voor Toyota-engineers: hoe houdt de Tundra dit vol en wellicht belangrijker: wat kan er beter?

Verbeterpunten Toyota Tundra

Mike Sweers, hoofd engineering bij Toyota, legt uit. Eigenlijk was de Tundra in uitmuntende staat als je bedenkt hoe veel 1.000.000 mijl eigenlijk is. Van de mechanische componenten tot zelfs bijvoorbeeld de bestuurdersstoel: normaliter zakt die nogal door en zie je duidelijk dat die veel te verduren krijgt, maar ook die was nog prima in de million mile Tundra.

De twee grootste verbeterpunten zijn dan ook maar twee zaken. Een belangrijke is de laadbak. Die van de vorige Toyota Tundra had serieuze gebruikssporen die resulteerden in toch wel aanzienlijke schade. Ook begon de bak (te) snel te roesten. Toyota heeft de nieuwe Tundra uitgerust met een laadbak van een nieuw materiaal en bovendien een martelingstest gedaan om er zeker van te zijn dat er geen schade ontstaat. Toyota heeft met enige kracht stenen en keien, bakstenen en zelfs een hele V8 motor (die ironisch genoeg niet meer voorin de Tundra ligt) achterin gesmeten. De Tundra gaf geen kik. Missie volbracht.

999.999 mijlen

Een ander probleem dat de oude Toyota Tundra had is dat Toyota kennelijk dacht dat zes cijfers voor de kilometerstand voldoende waren. Helaas is dat niet het geval. De Tundra van Sheppard bleef steken bij 999.999 mijlen en telt dus geen extra mijlen er meer bij op. Dat is natuurlijk makkelijk te fixen: het digitale display van de nieuwe Tundra kan nu gewoon zeven cijfers aan.

Nieuwe motor

In theorie is de nieuwe generatie Toyota Tundra dus helemaal klaar om ook een miljoen mijlen op te zoeken. Een kleine kanttekening is wel dat de motor eigenlijk een downsize-blok is. Toyota gooide de 5.7 liter grote V8 overboord om voor de nieuwe generatie Tundra, Sequoia en Land Cruiser te kiezen voor een Turbo V6 met optioneel zelfs hybride-componenten. Toyota kennende zal het wel blijven werken, maar de 5.7 stond wel te boek als een oersterk blok. We gaan het zien.