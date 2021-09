Zo ziet de Mégane E-Tech eruit in het vlees

De Mégane E-Tech is stiekem een heel dik ding!

Er is altijd een verschil tussen de persfoto’s bij een introductie en de auto in het echt zien. Het is een beetje zoals met online-dating. In het echt herken je weleen beetje wat de bedoeling was, maar het komt toch anders over. Dat krijg je als er een paar filters en photoshoppers overheen gaan.

Daarom hebben we op de IAA in München op dit moment live ook Autoblog-prominenten rondlopen. Deze zijn druk in de weer om ons te voorzien van de laatste live-foto’s. Of, zoals dat zo mooi heette in de Aktueel, ‘afbeeldingen in het vleesch’.

Het gaat in dit geval om de Renault Mégane E-Tech. Dat is nu een elektrische crossover geworden. Op de persplaten zag het model er al best dik uit. Modern, duidelijk Renault en niet te veel opsmuk. Alles over de nieuwe Mégane lees je hier in dit artikel!

Hoe is ‘ie in het echt? Nou, ergens bekruipt ons wel een klein beetje een Volkswagen ID-gevoel. Dat is voornamelijk aan de zijkant. Of ‘en profil’, zoals ze dat altijd bij de Aktueel altijd noemden. De wielen op de Mégane E-Tech zijn bijzonder groot, maar dat is een Renault-dingetje. Zo heeft de Scénic in standaarduitvoering 20 inch eronder liggen.

Wanneer de auto komt is niet bekend, maar dit is in elk geval geen concept meer. Deze Mégane E-Tech zal zo bij de dealers komen te staan. Renault heeft wel gezegd dat de prijzen heel redelijk zullen zijn. Kijk, dat is dan weer prettig!