Mercedes G-klasse Professional: zo hoort de G te zijn

Er is eindelijk weer een Mercedes G-klasse die gewoon vies mag worden: de Professional.

Een icoon na 40 jaar opvolgen: ga er maar aan staan. Toch heeft Mercedes de G-klasse knap naar 2021 weten te vertalen. Wel staat de G inmiddels behoorlijk ver af van zijn werkpaard-roots, maar die trend was al ingezet tijdens de vorige generatie. Daar kun je de nieuwe generatie niet op aankijken.

Er is echter goed nieuws voor degenen die de nieuwe G-klasse teveel een luxepaard vinden. Mercedes presenteert namelijk een G-klasse die weer teruggaat naar zijn roots: de Professional. Net als bij de vorige generatie is dit de uitvoering voor degenen die niet bang zijn hun G-klasse vuil te maken.

We moeten er wel meteen bij zeggen: de nieuwe Professional is minder puristisch dan de vorige, die er alleen als diesel was. Het gaat hier namelijk om de ‘Professional Line’. Het gaat dus alleen om de aankleding.

Tot de Professional-accessoires behoren onder meer een bagagerek op het dak en een speciale reservewielhouder. Die heeft een G-klasse natuurlijk standaard ook, maar deze is wat minimalistischer. De G-klasse Professional is verder uitgerust met een grille voor de koplampen, robuuste 18 inch velgen en – last but not least – spatlappen. Om de ‘basic’ look compleet te maken zijn de bumpers, wielkasten en het dak uitgevoerd in matzwart.

Of je de G-klasse verder puristisch houdt heb je zelf in de hand. Als je dat wilt, moet je hem gewoon als G350d bestellen en buiten de Professional Line geen enkele optie aanvinken. Dan kom je het dichtst in de buurt van de Geländewagen zoals die ooit bedoeld was.