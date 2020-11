Zo ziet de nieuwe BMW M4 eruit als camper - Autoblog.nl

Dat niemand daar eerder op is gekomen…

Het design van de M4 is nog altijd controversieel, maar in vergelijking met de BMW iX die deze week onthuld werd valt het misschien nog wel mee. De BMW M4 is alweer anderhalve maand geleden onthuld en inmiddels hebben we al verschillende varianten gezien op het originele ontwerp.

Omgekeerde wereld

Prior Design was er bijvoorbeeld als de kippen bij om een bodykit inclusief een nieuwe grille te laten zien. Deze grille is uiteraard wat subtieler dan het exemplaar dat BMW getekend had. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld, aangezien Prior Design normaal gesproken precies het tegenovergestelde doet. Ontwerper Brad, die op social media bekend staat als BradBuilds, heeft ook een versie van de M4 gecreëerd.

Camper

Hij heeft gekozen voor een nogal bijzondere insteek. Hij kwam namelijk op het lumineuze idee om een camper te maken van de BMW M4. Ook heeft hij de sportieve BMW verhoogd en voorzien van terreinbanden. Mocht je je afvragen hoe dat er in vredesnaam uit ziet, dan weet je het nu.

Groeistoornis

Het resultaat is eh… bijzonder te noemen. De opbouw lijkt hooguit plaats te bieden aan mensen met een ernstige groeistoornis. De grille zou er bijvoorbeeld niet eens in passen. Je kinderen of je hond kun je misschien net kwijt in deze BMW M4-camper, maar als volwassene heb je er waarschijnlijk weinig te zoeken. Voor esthetische meerwaarde hoef je het ook niet te doen.

Widebody

Mocht je je verder nog afvragen of de M4 opknapt van een widebody: ook daar heeft BradBuilds antwoord op. In plaats van de van BMW M4 te verhogen heeft hem voor deze gelegenheid juist zo plat mogelijk op zijn buik gelegd. Geheel in Liberty Walk-stijl heeft hij de M4 vervolgens voorzien van een extravagante widebody en een ducktail. Daar is nog niet eens zoveel mis mee, alleen is Brad iets te ver doorgeschoten met bepaalde details.

Liberty Walk

Degenen die nu boven een teiltje hangen hoeven niet ongerust te zijn: verder dan renders zullen deze auto’s waarschijnlijk niet komen. Alhoewel de nieuwe Liberty Walk M4 waarschijnlijk aardig dicht in de buurt van de M4 hierboven zal komen.

Credit: Brad Builds