Porsche laat 'per ongeluk' volgende elektrische model zien - Autoblog.nl

Minder spannend dan de auto op de voorgrond, maar wel relevanter.

We hebben vandaag vooral veel Porsches gezien die er niet gaan komen. Deze concept cars zijn allemaal heel gaaf om te zien, maar het is relevanter om het te hebben over Porsches die er wel gaan komen. Ook daarvan heeft Porsche iets nieuws laten zien, al was het subtiel.

Oplettende lezers (zoals @P1m) hebben de auto vanochtend al kunnen zien. Porsche gunde ons namelijk een blik op nog nooit eerder getoonde concept cars. Daar was ook de 919 Street bij die je op de bovenstaande foto ziet. Op de achtergrond was echter nog iets te zien wat we niet eerder hebben gezien: een kleimodel van een nieuwe SUV.

Het lijkt er dus op dat Porsche per ongeluk meer heeft onthuld dan de bedoeling was. Met de nadruk op ‘lijkt’, want een merk als Porsche doet zoiets zelden echt per ongeluk. Feit is wel dat het kleimodel er afgesneden is op de foto’s die momenteel op de officiële kanalen van Porsche te zien zijn.

Het is vrij duidelijk dat het kleimodel waar we naar kijken een Macan voor moet stellen, maar het is ook duidelijk dat het geen gewone Macan is. Wat vooral opvalt is het feit dat de grille schittert door afwezigheid. Daarom hebben we hier hoogstwaarschijnlijk te maken met de elektrische opvolger van de Macan. We zien ook overeenkomsten met de Taycan die dat vermoeden bevestigen.

De nieuwe Macan wordt na de Taycan het tweede elektrische model van Porsche. Op basis van deze foto kunnen we ervanuit gaan dat de designtaal van de Taycan wordt doorgezet op de Macan. Het gaat nog wel even duren voordat we een productiemodel van het kleimodel bij de dealers zullen zien staan. De leveringen staan namelijk gepland voor 2022. We zullen waarschijnlijk wel ruimschoots daarvoor al de onthulling krijgen.

Liefhebbers van een Macan met een benzinemotor komen voorlopig ook nog aan hun trekken. Die zal namelijk nog tot 2024 leverbaar blijven, naast de elektrische Macan. De keuze is dus aan de klant.