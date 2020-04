Oude Porsche met Apple CarPlay is nu mogelijk

Via Porsche kun je jouw oude Porsche met Apple CarPlay uitrusten.

Over het algemeen kunnen auto’s telkens langer mee. Pak een redelijke sedan, stationwagon of coupé van 20 jaar oud en je kunt er nog prima mee rondrijden. Of het nu een BMW M5, Audi RS4 of Porsche 996 is.

Achterhaald

Qua prestaties en kwaliteit kom je niet zo gek veel tekort. Het enige waarbij je merkt dat de tijd echt vooruit is gegaan, is de infotainment-voorziening. De eenvoudige units met kleine schermpjes, bizar lange laadtijden waren ook nog eens heel erg prijzig. Echter, anno 2020 zijn die systemen met een minimaal aantal pixels enorm achterhaald.

Originaliteit

Een optie is in veel gevallen om een modernere unit erin te zetten. Het nadeel is dat het in veel gevallen behoorlijk afbreuk doet aan de originaliteit en uitstraling van de auto. Bij de Alfa Romeo 159 duurtester hebben we een modernere Sony-unit met Apple Carplay inzitten: werkt uitstekend en ziet er ‘redelijk origineel‘ uit.

Volledig origineel

Maar in een echte Porsche wil je niet gaan voor ‘redelijk origineel’, maar voor volledig origineel. Dat kan nu bij Porsche. Er zijn twee systemen. Het eerste systeem noemt Porsche ‘PCCM’ en is van enkel-DIN formaat, dus de standaard-grootte van een traditionele autoradio. De radio past geheel in lijn met het interieur van je oude F-Serie, G-Serie, 930, 964 of 993.

PCCM

Ook kan het geplaatst worden in modellen als de 912, 924, 944 en 928. Het is een klein systeem, maar wel voorzien van handigheden als Apple Carplay, een AUX-uitgang, SD-kaartlezer en een 3,5 inch groot scherm.

PCCM Plus

Mocht je een Porsche 911 (996) of Boxster (986) hebben, dan is het mogelijk te upgraden naar een dubbel-DIN systeem, PCCM Plus (afbeelding boven). Deze heeft alle voorzieningen van het bovenstaande systeem, maar dan op een 7-inch groot scherm. Naast AppleCarplay heeft deze uitvoering ook Android Auto, als dat je ding is.

Prijzen PCCM

Apple CarPlay voor je oude Porsche is bij Porsche zelf te bestellen. In Nederland kost PCCM (het kleine systeem) 1.474,99 euro. PCCM Plus (het grote systeem) kost 1.649,99 euro. In beide gevallen gaat het om de prijzen zonder inbouw. Die kosten komen er nog overheen. Porsche raadt je wel aan om het systeem bij een Porsche Center in te laten bouwen.