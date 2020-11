Zo zorgt BMW ervoor dat je de 530e optimaal benut - Autoblog.nl

Niet iedereen gebruikt een PHEV ook als PHEV. Zonde natuurlijk, maar BMW helpt daarbij een handje.

Als je de voordelen van een plug-in hybride wilt combineren met wat Freude am Fahren valt er genoeg te kiezen. BMW heeft hun gamma namelijk aardig gevuld met PHEV’s. Zo’n aandrijflijn is te vinden in (telt u maar even mee) de 2 Serie Active Tourer, de 3 Serie, de 5 Serie, de 7 Serie, de X1, de X2, de X3 én de X5. We zijn de tel al kwijtgeraakt, maar het zijn er in ieder geval aardig wat.

Facelift

Op basis van de 5 Serie zijn er tegenwoordig zelfs twee plug-in hybrides. Dat is het geval sinds de facelift, die we recentelijk mochten verwelkomen. Naast de BMW 530e is er nu ook een 545e. Bovendien is de 530e nu zowel in sedanvorm als in stationwagonvorm leverbaar. Hoewel de 530e nu niet meer de hybridetopper is van de 5 Serie-line-up, is dit nog steeds een interessante optie.

Specificaties

Zoals wel vaker het geval is bij PHEV’s, kom je weinig tekort qua vermogen. Het systeemvermogen is nu gestegen naar 292 pk. Voorheen was dit 252 pk, maar het strakgetrokken uiterlijk gaat dus ook gepaard met meer power. Het koppel is met 420 Nm gelijk gebleven. Het vermogen van de BMW 530e vloeit voort uit een combinatie van een 2.0 liter vier-in-lijn en een elektromotor. Die laatste wordt gevoed door een 12 kWh grote accu. Deze is ook groter dan voorheen, maar deze upgrade stamt al van voor de facelift. De volledig elektrische actieradius – volgens de welbekende WLTP-cyclus – komt daarmee uit op een nette 60 km / 63 km (city), meer dan voldoende voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer. Dat is meer dan de 545e, hoewel het verschil klein is. De 545e heeft een range van: 56 km en 60 km (city)

eDrive Zone

Wat ook nieuw is bij BMW sinds dit jaar: eDrive Zone. Deze optie zit op veel PHEV’s van BMW (330e, X5, 745 en 745L, 530e/545e) en dus ook op de 530e. Deze functie houdt in dat de Bimmer automatisch overschakelt op volledig elektrische modus bij het binnenrijden van een zogenaamde eDrive Zone. Je krijgt dan een melding en verder hoef je zelf niets te doen. Een eDrive Zone is te vinden in de bebouwde kom van grote steden: bij uitstek de plekken om elektrisch te rijden. In Nederland zijn er momenteel vier zulke zones, in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Rotterdam vervulde daarbij overigens een pioniersrol, want daar werd dit concept twee jaar geleden uitgeprobeerd. Onze eigen @wouter deed destijds mee aan dit experiment en was dus ook een heuse pionier.

Punten

Elektrisch rijden in de BMW 530e wordt verder gestimuleerd met een puntensysteem. Iedere elektrische kilometer wordt namelijk beloond met een punt en binnen de eDrive Zone tellen de elektrische kilometers zelfs dubbel. Deze ‘BMW Points’ kun je vervolgens omzetten in laadtegoed. Op die manier helpt BMW je een handje om de voordelen van een PHEV ook daadwerkelijk te benutten.

Check de video in dit artikel om te zien wat Wouter van de 530e vond!