Hybride BMW’s rijden nu elektrisch in de binnenstad

Hybride BMW’s weten vanaf vandaag wanneer ze in een grote, Nederlandse binnenstad rijden en schakelen dan meteen over naar elektrisch rijden. Zo heb je in een grote stad een schonere lucht. Wat wel zo fijn is voor het inademen.

Leven in een stad is niet goed voor een mens. Althans, als we kijken naar de fysieke gezondheid dan. CO2-uitstoot, fijnstof, de herrie van verbrandingsmotoren. Hier word je als stedeling dagelijks mee geconfronteerd en betekent volgens sommige onderzoekers dat je als stedeling (iets) korter leeft dan een plattelandse boer.

Maar BMW gaat daar een klein beetje verandering in brengen. Met wat ze noemen de eDrive Zones. Dankzij satellieten weet een auto immers waar deze op ieder moment is. BMW gaat nu die informatie gebruiken, om te onderscheiden wanneer een auto in een binnenstad is. Om precies te zijn, wanneer een auto in Rotterdam, Utrecht, Den Haag of Amsterdam is. Zodra een plug-inhybride BMW in een van deze steden is, schakelt deze automatisch de verbrandingsmotor uit en gaat deze puur elektrisch verder rijden. Ideaal, toch?

Natuurlijk moeten de accu’s daarvoor wel vol zijn: de PHEV’er die zijn auto nooit oplaadt, zal hier niet zoveel aan hebben. BMW zegt trouwens ook niet wat er gebeurt als een auto in de binnenstad zonder stroom komt te zitten. Al dicteert ‘gezond verstand’ dat de benzinemotor dan gewoon weer aanspringt.

Voor de eDrive Zones werkte BMW samen met de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Eind 2018 testten zij met vijftig BMW-bestuurders dit systeem. Ruim negentig procent van de binnenstadkilometers legden zij elektrisch af. Hoeveel deze bestuurders daarvoor met hun hybride elektrisch reden in de binnenstad, schrijft BMW niet. De precieze winst is daardoor onduidelijk. Toch is negentig procent een behoorlijk aandeel die aangeeft dat PHEV’s dus tóch elektrisch kunnen rijden!

Ben je nou zo’n plug-in-BMW’er die dit systeem graag wil gebruiken? Goed nieuws, je hoeft er namelijk niks voor te doen. BMW gaat je auto automatisch updaten, deze functie staat standaard ingeschakeld. Bij het inrijden van zo’n zone krijg je een melding te zien, waardoor je niet hoeft te schrikken als je benzinemotor opeens uitschakelt.

Nederland is niet uniek qua eDrive Zones. Ook in Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk en Zwitserland zijn deze zones. Steeds meer auto’s gaan deze zones kunnen gebruiken: BMW verwacht dat dit jaar twintig procent van de verkochte BMW’s geëlektrificeerd gaat zijn. PHEV’s gaan hier de sterkste groei in zien, zo denkt het Duitse autobedrijf. Welke de beste keuze is qua elektrische actieradius? Dat is de BMW X5 xDrive45e met een range van negentig kilometer.