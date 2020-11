BREEK: VW ID3 owneert Model 3 ook in Europa! - Autoblog.nl

De Volkswagen ID3 is populairder dan de Model 3. Voor deze maand althans.

Het was de auto van het jaar 2019 in Nederland: de Tesla Model 3. Nee, niet letterlijk de Auto van het Jaar 2019, want de Europese auto van het jaar is volgens de jury toch echt de Peugeot 208. Nee, het gaat om ons om de verkoopcijfers van de Model 3. Die waren, om met Barney Stinson te spreken, legendarisch.

ID3 populairder dan Model 3

Nu was het ook een aparte samenloop van omstandigheden: veel bijtellingsvoordeel, een redelijke prijs, prima actieradius en een ernstig gebrek aan concurrentie. We zien dat links en rechts de concurrentie bezig is met een inhaalsslag. We zagen dat in oktober de Volkswagen ID3 populairder was dan de Tesla Model 3. Dat is dus niet alleen in Nederland het geval, maar in heel Europa. Dat meldt Jato Dynamics.

EV populairder in Europa

De geëlektrificeerde auto wordt met de dag populairder. De verkopen daarvan stegen met 153%. Nu moet je een geëlektrificeerde auto niet automatisch als een elektrische auto zien. Ook hybrides, plug-in hybrides én zelfs auto’s met een 48V hulpmotortje worden hiertoe gerekend. De gewone hybride is een beetje op zijn retour, maar het aandeel van de PHEV nam toe van 21% tot 24%. Het aandeel van de volledig elektirsche auto steeg van 21% naar 26%.

De Tesla Model 3 voert echter niet meer de verkopen aan in de lijsten. Op dit moment is de Volkswagen ID3 in heel Europa de meest populaire EV. Er werden er 10.475 van verkocht afgelopen maand. De Renault Zoe bezet de tweede plaats. De Hyundai Kona staat derde.

Boot met Tesla’s

Is de rol van de Model 3 dan uitgespeeld? Nee, absoluut niet. Het gaat in dit geval om registraties in de maand oktober. Dat is veel beter meetbaar en betrouwbaarder dan orders registreren. Het tellen van registraties geeft alleen niet het het complete verhaal weer. De Tesla’s worden gebouwd in de VS en op een enorme boot gezet. Elke keer als er een boot aankomt, kunnen deze auto’s weer geregistreerd worden. Soms gaat daar net een maandje overheen.

Sowieso is de strijd niet helemaal gelijk, de Volkswagen ID.3 opereert immers in een lager marktsegment. Logisch dat de ID3 populairder is dan de Model 3, wat dat betreft. Wel gaat het interessant zijn om te zien welke kant het op gaat met de autoverkopen: hoe snel kan de gevestigde orde bijbenen en kunnen de nieuwkomers verrassen? Je leest het sowieso op Autoblog!