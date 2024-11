Hyundai brengt EV op de markt die rijdt op AI

Hyundai komt volgend jaar met een EV op de proppen die rijdt op AI.

Gisteren hebben we het weer uitgebreid gehad over de malaise bij de Duitsers en hun EV’s. Een concern dat het allemaal beter voor elkaar lijkt te hebben is Hyundai. De Zuid-Koreanen, 30 jaar geleden nog weggehoond door de gemiddelde Europeaan, lachen in hun vuistje. Inmiddels behoren zij tot de grootste autoconcerns ter wereld. En gaan zij zelfs weer aan de slag met echte knoppen in plaats van touchscreens. Hulde.

Toch is er ook bij Hyundai wel wat te verbeteren. In de grootste automarkt van de wereld, China, verliezen ze alleen maar terrein. Ze hebben in het Verre Oosten (niet Zwolle in dit geval) nog maar 1,2 procent marktaandeel in handen. Dat komt met name door het belachelijke succes van EV’s op de Chinese markt, waar onder andere BYD en Tesla garen bij spinnen. Ondanks aanbod als de Ioniq 5 kan Hyundai daar maar matig van profiteren.

Om het tij te keren komt het nu op de proppen met een geheel nieuwe EV, die speciaal voor de Chinese markt is ontworpen. Speciaal aan het model is dat het gebruik gaat maken van DriveGPT software voor autonoom rijden. DriveGPT is de kunstmatige chauffeur van de Chinese startup Haomo. Haomo werkt ook met andere bedrijven en claimt dat haar zelfdenkende software voor autonoom rijden spoedig in zo’n 20 verkochte modellen (van verschillende merken) zal zitten. De nieuwe Hyundai is daar dus één van en moet in 2026 op de markt verschijnen.

Maar wat betekent dat dan? Wel, in eerste instantie op het oog nog niet zoveel. Het is de bedoeling dat het level van autonoom rijden ongeveer tussen ‘de 2 en 2.5’ zal zitten. Zoals echte kenners weten heeft deze schaal 5 stappen, waarbij level 5 volledig autonoom rijden is. Uiteraard is de belofte hier dat door de leerbaarheid van de technologie dit level wellicht zal stijgen naarmate de kunstmatige intelligentie ‘leert’. Doch hoe dat er precies uit moet gaan zien en welke tijdspanne hiervoor geldt, wordt voorlopig in het midden gelaten.

Het nieuwe model wordt overigens niet alleen qua autonoom rijden een Chinees speciaaltje. Hyundai werkt ook samen met het Chinese Thundersoft om een moderne digitale cockpit te ontwikkelen. In China is het dus nu al de toekomst. Of nou ja, in 2026 dan…