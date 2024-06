Autoblog Foto van de Maand: Mei 2024

Nieuwe maand, nieuwe Foto van de Maand!

De zevende kan het gebeuren… Vandaag is het moment weer aangebroken om een de nieuwe Autoblog Foto van de Maand bekend te maken. De winnaar wordt zoals gewoonlijk weer beloond met een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100.

Eerst zullen we nog even de vakkundige jury aan jullie voorstellen. Noortje Blokland mag als winnaar van de vorige editie meebeslissen als gastjurylid. En ons vaste jurylid Eric van Vuuren is ook weer van de partij.

We beginnen met een foto van @basfransencarphotography, die een off-roader voor de lens had. Dat is altijd leuk, want met zo’n auto kon je op locaties komen waar je met een gemiddelde sportwagen niet kunt komen. Bij een waterval bijvoorbeeld.

Eric: “Bekende fotograaf, bekende plek, een andere auto. Toegegeven, zo’n bijzondere plek als dit is zonde om maar één keer te gebruiken, want ook deze Jeep past perfect in deze setting. Het gebruik van de langere sluitertijd zorgt voor een rustige voorgrond, ondanks alle drukke details. Qua licht en nabewerking is het voor mij alleen iets te flets en mis ik de echte eye catcher.”

Machiel: “We hebben deze locatie al eens eerder gezien, maar ik snap heel goed waarom Bas nog een keer is terug gegaan. De waterval zorgt voor een spectaculair beeld, wat perfect past bij een Wrangler. Dankzij de juiste sluitertijd zit er ook genoeg beweging in het water. Dankzij de lage hoek oogt de Jeep nog eens extra stoer en de witte kleur steekt ook lekker af tegen de achtergrond.”

Noortje: “Bekende locatie in de Ardennen voor Bas. Hij won een aantal maanden geleden een Foto van de Maand met een andere auto op deze plek. Deze locatie is net een levend schilderij en volgens mij hoeft een auto niet bijzonder fotogeniek te zijn om hier te schitteren. Lastige kleur ook, want op de eerste foto lijkt het heel lichtgroen en op de andere foto’s is de Jeep lichtgrijs/gebroken wit (?). Hoe dan ook: mooi marketingmateriaal voor Jeepz waarbij je spontaan zin krijgt om de auto te gebruiken waarvoor hij gemaakt is: offroaden. Zo te zien is er een lange sluitertijd gebruikt, die zorgt voor een dromerige sfeer. En, leuk detail: de witte lijn (linksonder in het water) trekt je de foto in.”

Een Honda NSX zien we niet vaak voorbijkomen in deze rubriek, dus deze foto van @jeroenvink is een leuke inzending. En het is een geslaagde foto, want daar gaat het natuurlijk om in deze rubriek.

Machiel: “Heel mooi hoe het kenmerkende silhouet van de NSX in beeld is gebracht. Alle vormen en details komen kristalhelder naar voren dankzij de nagenoeg perfecte belichting. De vierkante structuur op de achtergrond vormt een passend decor en de reflectie in het water maakt het plaatje af. Het enige minpuntje is wat mij betreft dat de achtergrond niet symmetrisch is.”

Noortje: “Dit vind ik echt een heel cool beeld. De belijning van de NSX komt perfect tot haar recht en de auto matcht heel fraai met de gekozen locatie. Het struikgewas op de voorgrond (in het midden) had wellicht nog weggewerkt kunnen worden in Photoshop (rustiger beeld) en om het helemaal af te maken had de auto in mijn ogen een klein stukje verder naar voren moeten staan, zodat de Honda perfect binnen de kaders van de achtergrond geframed zou worden.”

Eric: “Een legende in de top 3 deze maand: de Honda NSX! Wat is die waanzinnig grafisch gefotografeerd tegen deze achtergrond, met het reflecterende water in de voorgrond, het (geflitste?) licht op de auto, alles klopt! Persoonlijk zou ik zelfs nog de achtergrond willen spiegelen zodat ook de rechterzijde van de foto de “blokjes” achtergrond krijgen. Weliswaar heb je nu wat diepte, maar omdat alles zo grafisch is denk ik dat het nog sterker kan zijn als de gehele achtergrond hetzelfde zou zijn.”

Afgelopen maand vond Spa Classic plaats en dat is een hele mooie gelegenheid om auto’s te fotograferen die je normaalgesproken nooit ziet. Zo wist @gtthijs deze prachtige foto te maken van een Porsche 917.

Eric: “Eindelijk weer iets totaal anders als winnaar deze maand. De iconische Porsche 917 is niet alleen klassiek, hij is ook dusdanig gefotografeerd met de juiste nabewerking dat het gehele sfeertje perfect samen komt. De keiharde schaduw op de grond is vooral mooi om te zien vanwege die vierkante lijnen. Lijkt haast wel silhouette van de cartoon Batman… iemand? Nee? Oké…”

Machiel: “Wat een heerlijk sfeervolle plaat van een legendarische auto. Heel mooi om te zien hoe de lange schaduw onderdeel is gemaakt van de compositie. De lichtval is sowieso heel fraai en het warme kleurenpallet past heel goed bij het historische sfeertje. Kortom: een winnaar.”

Noortje: “Posterwaardige foto als je het mij vraagt. Prachtige, zachte tinten in contrast met harde, rechte lijnen. De gehele serie van deze Porsche spreekt me aan, maar dit beeld is extra artistiek vanwege de lichtval. Persoonlijk had ik de auto met de neus zo’n 30 cm naar links laten draaien, zodat hij recht naar de zon toe stond en de schaduw dus precies over (en recht achter) de auto zou vallen.”

We mogen Thijs dus feliciteren met de overwinning deze maand! Hij krijgt de Kamera Express-bon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Deze maand is er uiteraard weer een nieuwe ronde, waarbij de winnaar opnieuw mag rekenen op een waardebon. Deel dus je foto’s op Autoblog Spots, dan doe je automatisch mee.