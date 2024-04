Koop de Honda NSX van Ayrton Senna

De Honda NSX van Ayrton Senna, dat is toch wel het neusje van de zalm. En hij kan nu van jou zijn!

Het zijn twee iconen uit de autowereld, Ayrton Senna en de Honda NSX. Ayrton Senna is namelijk samen met Jim Clark waarschijnlijk de meest getalenteerde coureur aller tijden en de Honda NSX is de beste supercar van zijn tijd. De NSX is een auto die iets voor elkaar kreeg wat niemand lukte, want Ferrari ging dankzij de NSX zijn auto’s betrouwbaarder maken.

Het is natuurlijk een bekend gegeven dat de Honda NSX door Ayrton Senna ontwikkeld is. In de jaren ’80 waren Honda, McLaren, Senna en Prost een droomcombinatie, met 1988 in het bijzonder. Dat is namelijk het jaar waarin McLaren-Honda alle races won, behalve die op Monza.

Geholpen met de ontwikkeling

Terug naar Senna en de NSX. Het is overigens niet zo dat de NSX het geesteskind is van Senna en dat hij hem helemaal heeft ontwikkeld, zoals je soms weleens hoort. Nee, hij was toen bezig wereldtitels te pakken. Toen de NSX bijna af was, heeft hij wel geholpen met de afstelling van de auto.

Uiteraard kreeg Ayrton Senna ook een Honda NSX. Dat is natuurlijk iets van alle dagen, Esteban Ocon zien we aankomen rijden in een Alpine A110, Yuki Tsunoda in een Honda Civic Type-R, Lando Norris in een McLaren 750S en Charles Percival Leclerc in een Ferrari (daarom heet ‘ie Percival). Nu weet iedereen dat dat ‘pool’-auto’s zijn waar ze in voorkomen rijden, maar naar het schijnt heeft Senna echt lol beleefd aan de NSX.

Het is nu mogelijk om een stukje geschiedenis aan je automobiele geschiedenis toe te voegen, want de Honda NSX van Ayrton Senna staat te koop! Het is de auto die je op diverse foto’s voorbij zag komen van Honda. Ook verscheen de auto in de documentaire ‘Racing is in my blood’ die opgenomen is in Portugal.

Koop de NSX van Senna!

De huidige eigenaar (Robert McFagan) heeft de auto in 2013 in Portugal gekocht en vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk gereden. Daar is de auto uiteindelijk 11 jaar in zijn bezit geweest. De NSX van Senna (nou ja, eigenlijk de NSX van McFagan dus) heeft 39.100 mijlen gelopen, omgerekend 62.925 kilometer.

De oprijs van al dit moois? 500.000 pond. Kaching! Nu is de NSX nooit een goedkope auto geweest, een half miljoen pond is omgerekend toch eventjes 581.520 euro. Aan de andere kant, het is een legendarische auto die daadwerkelijk van de meest mytische autosportheld ooit is geweest.

Dus misschien is deze het waard. Dus, beste dames en heren van Kahn die Skyline’s voor meer dan een half miljoen aanbiedt: dat is dus veel te veel voor een Japanse auto die niet van Senna is geweest. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

