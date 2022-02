Mazda CX-5 2022 rijtest en video, is de CX-5 nog wel interessant?

De Mazda CX-5 is opgefrist. Naast een paar grappige designkenmerken zijn er ook technische aanpassingen.

Lekker sturen

Wat sturen betreft heeft de Mazda CX-5 bij ons altijd een streepje voor. Deze SUV rijdt namelijk verrassend lekker. Het is in zijn segment een goede keuze voor de stuurman, al zijn er natuurlijk ook verbeterpunten, waarover later meer. Vrijwel elk jaar voert Mazda verbeteringen door op zijn modellen. De upgrades voor de CX-5 voor 2022 zijn wat uitgebreider dan voorheen.

Laten we eens kijken naar de noviteiten. We bespeuren een nieuwe voor- en achterbumper, een nieuwe grille en Mazda past nieuwe velgdesigns toe. Ook de verlichting wordt visueel aangepast, met onder meer vernieuwde C-vormige dagrijverlichting. Ook de achterlichten zijn gewijzigd. Niet heel schokkend, maar alles oogt toch net even wat strakker dan voorheen.

Technische upgrades

Maar wat als we de cosmetische aanpassingen even buiten beschouwing laten? Is er ook op technisch vlak wat aangepast? Jazeker, leggen we natuurlijk graag even uit. De geluidsdemping is naar een hoger plan getild. En ook de structuur van de stoelen is aangepast, de benzine-automaat met AWD krijgt een specifieke off-road rijmodus en Mazda heeft ook de andere rijmodi verder verfijnd. Zijn die zaken ook merkbaar? De stoelen zeker: die zitten erg prettig. Gevoelsmatig is de CX-5 ook wat stiller dan voorheen, al laat de atmosferische benzinemotor nog altijd van zich horen als je flink in toeren klimt.

Betere bagageruimte

Ook heel goed merkbaar: Mazda deelt de opbergruimte onder de laadvloer voortaan beter in. Je hebt ook twee laadhoogtes in de bagageruimte. Op sommige versies krijg je een laadvloer met aan één zijde tapijt en aan de andere zijde een beschermende vuil- en waterbestendige kunststof. De vernieuwde kofferbakinrichting resulteert in meer liters bagageruimte (nu 550 liter, een toename van 73 liter). Ook nieuw is de fileassistent (Traffic Jam Assist) in combinatie met de automatische versnellingsbak.

Onder de streep dus best wel wat upgrades. Mazda gooit daarnaast de line-up compleet overhoop. Gebleven zijn de Comfort en Luxury versies. Nieuw zijn de drie uitrustingsvarianten Sportive, Newground en Signature. Deze drie versies hebben allemaal subtiele verschillen.

Newground

Laten we eens starten bij de Newground-variant (zie foto’s in deze rijtest), dat is de off-road uitvoering. Je kunt hem herkennen aan skidplates aan de voor- en achterzijde, zilveren afwerking aan de zijkanten en een zwart kunstlederen interieur met groengele accenten. De bagageruimte heeft een dubbelzijdige kofferbakvloer met waterafstotend deel. De Newground is gebaseerd op de Comfort-uitvoering en heeft onder meer kunstlederen bekleding, 19-inch lichtmetalen wielen, een elektrische achterklep en keyless entry. Rijden kan vanaf 40.740 euro.

Sportive

Door naar de Sportive. Die oogt wat sportiever met details in hoogglans zwart, zwarte 19-inch lichtmetalen velgen en rode accenten. De Sportive is gebaseerd op de Luxury en heeft onder meer kunstlederen bekleding en een zwarte hemelbekleding. Optioneel levert Mazda een schuif-/kanteldak en een volledig zwart lederen interieur. De Sportive is beschikbaar vanaf 42.940 euro.

Signature

Wat rest is de Signature met kunststof delen in de exterieurkleur. Kenmerken zijn donkerbruin nappaleer, een schuif-/kanteldak en de afwerking in het interieur met Japans Sen-hout. De Signature is beschikbaar vanaf 45.140 euro.

Motoren CX-5 2022

De CX-5 modeljaar 2022 blijft beschikbaar met twee benzinemotoren van 165 of 194 pk en een dieselmotor van 184 pk. De 165 pk benzinemotor is beschikbaar als handgeschakelde zesversnellingsbak of tegen een meerprijs van 3.000 euro met zestraps automaat. De 194 pk benzineversie en 184 pk dieselmotor zijn altijd gekoppeld aan automaat en beschikbaar in 2WD of 4WD. Het geremde trekgewicht varieert van 1.800 tot 2.100 kilogram, afhankelijk van de gekozen motorvariant.

Overzicht prijzen Mazda CX-5 2022

Skyactiv-G 165 2WD handbak: 36.490 euro

Skyactiv-G 165 2WD automaat: 39.740 euro

Skyactiv-G 194 2WD automaat: 44.240 euro

Skyactiv-G 194 4WD automaat: 56.790 euro

Skyactiv-D 184 2WD automaat: 55.990 euro

Skyactiv-D 184 4WD automaat: 61.490 euro

De ideale aandrijflijn

De handbak van de CX-5 met Skyactiv-G 165 benzinemotor schakelt perfect, alleen de automaat is er eentje van het luie type. In dat opzicht zou een automaat met dubbele koppeling een betere keuze zijn geweest. Daarnaast voelt de 165 pk benzinemotor aan als ondermaats. Je komt gevoelsmatig gewoon wat vermogen te kort. Beter kies je voor de Skyactiv-G 194 benzinemotor. Die heeft meer kracht en rijdt daardoor stukken beter.

Alleen die fijne zestraps handbak is weer niet leverbaar op deze 194 pk sterke benzinemotor. Mazda levert hem alleen met die conventionele zestraps automaat. Zodoende bestaat de perfecte combinatie niet binnen de line-up van de CX-5. Als je dan toch moet kiezen, neem dan de Skyactiv-G 194 met automaat. Die extra peekaa’s maken van de CX-5 een veel leukere auto. Met die automaat valt te leven.

Fijn stuurgedrag

Gebleven is het fijne stuurgedrag, de prettige demping en de lekkere sound van de atmosferische motor. Gebleven is ook een wat zakelijk interieur. De uitvoering Newground probeert met groen-gele details het interieur wat op te vrolijken, maar onder de streep voelt het interieur wat sober aan. Veel grijs en zwart. Wel keurig afgewerkt overigens. Mazda gebruikt mooie, doorgaans zachte materialen.

Het infotainmentsysteem ondersteunt Android Auto en Apple CarPlay en laat zich met een draai-selectieknop eenvoudig bedienen, alleen heeft het scherm zelf geen touchfunctie. Het invoeren van een adres kan manueel of per spraak. Met de zojuist genoemde knop is dat een hele klus, waardoor je al snel overschakelt op een dienst als Google Maps. Wat dat betreft is Apple CarPlay geen overbodige luxe.

Is de CX-5 nog wel interessant?

Als je zoekt naar een fijnsturende SUV, dan ben je bij de CX-5 nog altijd aan het juiste adres. Ook nu weet deze auto ons te overtuigen met zijn stuurgedrag. Alleen in Nederland krijgt de CX-5 het moeilijk. Relatief hoge CO2-cijfers – minimaal 153 g/km voor de basisversie – maken de auto vrij duur, want veel BPM. Prijzen lopen uiteen van 36.490 euro voor de instapper tot een stevige 64.490 euro voor de AWD-dieselversie in Signature-uitvoering. De Skyactiv-G 194 Sportive met automaat en voorwielaandrijving geniet onze voorkeur, maar ook dan praat je al over 50.690 euro.

Wachten op de CX-60 Plug-in Hybrid

Ons advies zou zijn om te wachten op de komst van de nieuwe Mazda CX-60. Die komt later in 2022 op de markt en heeft een plug-in hybride aandrijflijn met meer dan 300 pk. Een PHEV heeft op papier een relatief lage CO2-uitstoot waardoor je minder BPM betaalt. Het kan dus zomaar zijn dat je straks een SUV kunt rijden met dik 300 pk voor minder geld.

Dan is de rekensom natuurlijk zo gemaakt, als je dan maar wel realiseert dat je die CX-60 wel moet opladen om te profiteren van het systeemvermogen van de 2,5-liter viercilinder benzinemotor en elektromotor. Naar een Mazda CX-5 heb je geen omkijken. Het is nog een van de weinige niet-geëlektrificeerde SUV’s van dit moment en sowieso een auto die wat sturen betreft de stuurman zal aanspreken.