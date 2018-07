Zomer 2018: Maybach-zonnebrillen en AMG polo’s

De klerenkast van @sacha in een notendop.

Hoe straal je succes uit? Met de nieuwe AMG Collection from Mercedes-Benz voor deze zomer zit je in elk geval gebakken. Petjes, polo’s, zonnebrillen en andere vormen van merchandise zijn een ware aanwinst voor de garderobe. Maak een goede impressie terwijl je langs wijngaarden, olijfgaarden en lavendelvelden flaneert. Serieus, zou Thierry Baudet bijklussen als tekstschrijver bij Mercedes?

Stylish sunglasses from exclusive-merchandise partner MAYBACH ICONS OF LUXURY ensure that you always make a good impression in the new Mercedes-AMG G 63 as you pass by vineyards, olive groves and lavender fields, through picturesque historic towns and along the coast.