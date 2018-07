Dit is de duurste Aston Martin van Autotrack

Een GT12 in een heerlijke kleur.

Money Doesn’t Buy Happiness, maar met een Aston Martin Vantage GT12 heb je vermoedelijk een permanente grijns van oor tot oor op je gezicht. De GT12 is het ultieme model van de Vantage met twaalfcilinder. Geïnspireerd uit de racerij en de looks van een echt monster.

Dat ‘ie met zo’n vleugel een kenteken mag dragen is al een applausje waard en dan heb je nog niet eens de motor gestart. De titanium uitlaat op een Aston Martin Vantage GT12 is idioot luid en gaat alle normen van fatsoenlijkheid te boven. Het maakt geen reet uit, want dit is een racer voor op de openbare weg die in geen enkel opzicht beschaafd is.

De kleur is door toedoen van Q by Aston Martin. Overigens is niet alleen Viridian Green het enige Q-dingetje op deze GT12. De oranje remklauwen, de volledige alcantara afwerking en het zichtbare carbon op de achterspoiler zijn Q-opties.

Specificaties van deze Aston Martin zijn indrukwekkend. De atmosferische V12 levert 600 pk en is gekoppeld aan een 7-traps automaat. De GT12 weegt 100 kg minder in vergelijking met een reguliere V12 Vantage, wat het gewicht op 1.565 kg brengt. In 3,3 seconden snelt de Aston naar 100 km/u, met een topsnelheid van 300 km/u. De mega-spoilert zorgt voor downforce, maar drukt dus wel de topsnelheid.

De Vantage GT12 is met 45 kilometer op de klok praktisch nieuw en staat te koop bij Kroymans Aston Martin in Hilversum. De dealer vraagt 479.000 euro voor de Brit en dat is exclusief BPM.