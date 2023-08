Enzo designer aangehouden in zijn ‘eigen’ auto

Dan ben je wel een held hoor, een beetje blazen in een auto die jezelf ontworpen hebt. Deze Enzo designer draait er bijna voor in de bak!

Een politieagent is ook maar een levend wezen. Als die een hardrijder ziet in een mooie Ferrari zal die niet meteen met een het bonnenboekje zwaaien, toch? Eerst eventjes kijken. Het blijft toch altijd een evenement voor de oogjes.

Maar in Japan maakte Enzo designer Kiyoyuki “Ken” Okuyama het wel heel erg bont. Hij reed namelijk nauwelijks te bevatten en hoogst illegale 125 km/u. De auto in kwestie was een Ferrari Enzo. Veel beter dan dat wordt het niet, toch?

Enzo designer

De politie zag het echter anders. Ondanks dat Kiyoyuki Okuyama de eerste niet Italiaanse ontwerper is die een Ferrari getekend heeft, was dat niet voldoende om het door de vinger te zien. Het probleem was dat Ken (niet van die nieuwe Barbie-film) 125 km/u (85 km/u te hard) reed waar slechts 40 km/u is toegestaan.

De eisen qua snelheid en bedragen voor de boees zijn in Japan echt ridicuul. Het lijkt bijna op Nederland. Okuyama moest zich onlangs verantwoorden voor de rechter. Zijn verweer was dat de 6.0 V12 voldoende koeling nodig had en daarvoor moest hij de snelheid iets opschroeven. Dat klinkt ons heel erg plausibel.

Uitspraak

De rechter ging daar niet in mee. Die vond de snelheidsovertreding aanzienlijk en ‘extreem gevaarlijk’. Uiteraard is de Enzo-ontwerper vol spijt en schaamte en belooft hij beterschap. Ken belooft dat het nooit meer zal gebeuren en dat hij heel erg veel berouw heeft. Mede dankzij die verklaring ontloopt hij een potentiële gevangenisstraf. Als hij in deze twee jaar weer de fout in gaat, draait hij alsnog de bak in.

Even een klein beetje context, in Japan zijn de snelheidsrestricties bijzonder strikt. Op de grootste snelwegen mag je 120 km/u rijden, maar net als in Nederland mag je blij zijn als je 100 km/u haalt. Wat misschien belangrijker is om te weten, de snelheidsrestricties op de buitenwegen (waar Ken te hard ging) zijn al stokoud. het kost echter enorm veel moeite en geld om de limieten te verhogen naar logischere snelheden. Daarom zitten ze anno 2023 snelheden te rijden die in de jaren ’50 acceptabel leken.

Via: Japan Times