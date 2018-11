Nederlandse Brabus 850 mét verleden voor 90k

Een berucht verleden.

Een hele dikke Brabus, weinig kilometers, afkomstig uit 2015 en dat voor 90.000 euro. Een aardig prijsje voor zo’n zeer complete Mercedes E-klasse uit de bruutste categorie. Naast een Brabus performance kit, beschikt deze station over een uitlaatsysteem van Brabus, de typische Brabus-velgen, een carbon add-on voorbumper, carbon frontlip en een Brabus-diffuser.

De drie jaar oude Mercedes heeft slechts 21.000 kilometer ervaring. Vreemd, waarom is er eigenlijk zo weinig gereden met deze auto? Wel, dat heeft een reden en die ga je niet terugvinden in de advertentie. Wat de verkopende partij in de advertentie namelijk niet laat weten, is dat deze Brabus zwaar in de kreukels heeft gelegen. De auto is van een schadeboer gekocht, opgeknapt en wordt nu weer te koop aangeboden. Prima natuurlijk, maar even vermelden dat het hier om een SCHADEAUTO gaat is wel zo eerlijk. Bij deze.

De 850 pk sterke E-klasse is binnen een jaar na levering betrokken geraakt bij een ongeval. In 2016 werd de auto aangeboden bij een autoschade bedrijf in Gelderland. De Mercedes is flink onder handen genomen, want op de foto’s is van een ex-schadeauto vrijwel geen sprake. Hoewel de auto voor 90.000 euro wordt aangeboden, is het tevens mogelijk om een bod uit te brengen.

De Brabus met kenteken KF-831-R in mindere tijden.