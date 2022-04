Zorgen over online vergaderingen in de auto

Een vergaderzaal is zo ouderwets. Tegenwoordig is online vergaderen vanuit de auto een ding, verzekeraar Interpolis is ongerust.

Het is niet toegestaan om je telefoon in de hand te houden in de auto tijdens het rijden. Een telefoongesprek met iemand hebben mag weer wel. De volgende stap is vergaderen in de auto. Want dat mag ook, zelfs videobellen is toegestaan. Als je die telefoon maar niet aanraakt.

Het online vergaderen in de auto is een onderwerp waar Interpolis zich zorgen overmaakt, aldus het FD vandaag. Een simpel telefoongesprek voeren is één. Maar een serieuze vergadering volgen vanuit de auto tijdens het rijden vergt wat meer aandacht. Aandacht die verplaatst wordt van de weg naar de telefoon.

We zijn allemaal meer gaan bellen vanuit de auto. Door de opkomst van Teams en Zoom gedurende de pandemie is daar vergaderen bijgekomen. 71 van de 100 verkeersdeelnemers gebruikt wel eens de smartphone onderweg. Een stijging, want in 2019 waren dit er nog 67. Bellen is ook een populaire activiteit.

70 procent van de automobilisten belt tijdens het rijden. In 2017 lag dit aantal nog op 62 procent. Het online vergaderen is niet zonder gevaar. Er vinden nu eenmaal veel ongelukken plaats terwijl de bestuurder bezig was met zijn of haar telefoon.

Uit data van Smart Traffic Accident Reporting (STAR) blijkt dat er in de eerste maanden van 2022 meer ongelukken hebben plaatsgevonden in vergelijking met dezelfde periode van 2021. Nu zijn er ook weer meer mensen onderweg, maar afleiding door smartphone is een serieus probleem.

Vandaar dat Interpolis nieuwe ontwikkelingen op deze manier aankaart, zoals online vergaderen in de auto. Een nieuw fenomeen door de pandemie en niet zonder gevaar. Dus als je opeens je collega ziet wegvallen gedurende de vergadering. Het kan zomaar een ongelukje in het verkeer zijn geweest.