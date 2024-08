Zou deze Porsche Taycan wel een goede restwaarde hebben?

Dit is namelijk niet zomaar een Porsche Taycan, maar een gelimiteerde Porsche Taycan.

Als je een gloednieuwe Porsche Taycan aanschaft kun je rekenen op flink wat afschrijving. Nu geldt dat ook voor genoeg dure auto’s met een verbrandingsmotor, maar goed. We hebben nu in ieder geval een Taycan voor ons die potentieel net iets minder afschrijft.

Porsche presenteert namelijk een special edition op basis van de vernieuwde Taycan. Deze draagt de naam Taycan Turbo K-Edition. In het verleden stond de letter K bij Porsche voor Kurz (bij de Porsche 917 K), maar in dit geval heeft deze letter een andere betekenis.

Net als bij K-pop staat de K voor Korea. Daar is Porsche namelijk 10 jaar actief. Eigenlijk nog maar heel kort dus. De eerste Porsche-dealer in Korea (Zuid-Korea welteverstaan) opende kennelijk pas in 2014 haar deuren.

Om dit heugelijke feit luister bij te zetten heeft Porsche nu de Taycan K-Edition in het leven geroepen. Deze is te herkennen aan enkele unieke details. Zo is op de spoiler en het dashboard de skyline van Seoel afgebeeld. Verder zien we op diverse plekken een logo met Koreaanse karakters. Hier zit geen hele diepe boodschap achter: er staat gewoon ‘Taycan’ met traditionele Koreaanse karakters.

De auto is uitgevoerd in de fraaie kleur Ruby Red Metallic. Mocht dat toch niet je ding zijn, dan zijn er nog vier andere kleuren waar je uit kunt kiezen (als je Koreaan bent). Ook het interieur is bijzonder aangekleed, met een combinatie van zwart, beige en bruin. Hiermee laat Porsche ook zien wat er allemaal mogelijk is met het Sonderwunsch-programma.

Porsche meldt dat de Taycan K-Edition in gelimiteerde oplage geleverd wordt, maar noemt geen aantallen. We kunnen helaas dus ook nog geen inschatting maken van de restwaarde.