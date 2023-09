Porsche verbreekt eigen wereldrecord met de Taycan

Porsche kon geen nieuwe records meer verzinnen, dus daarom hebben ze hun eigen record nog maar eens verbroken.

Porsche is al een tijdje bezig om allerlei nutteloze records te verbreken. Denk daarbij aan ‘de hoogste snelheid met een auto in een gebouw’ of ‘langste drift met een elektrisch voertuig’. Dit zijn allemaal vergezochte records, maar goed, het is wel een creatief stukje marketing.

De creativiteit begint echter een beetje op te raken bij het bedenken van nieuwe records, want Porsche heeft nu hun eigen record verbroken. Het gaat om het record voor ‘het grootste hoogteverschil met een elektrische auto’.

Daarbij gaat het NIET om het hoogste punt wat bereikt wordt. Dat is weer een ander record, want in handen is van een Volkswagen ID.4. Het gaat om het hoogteverschil tussen het begin en het einde van de rit. Vorig jaar reed een Porsche Taycan vanuit een mijn 540,8 meter onder zeeniveau naar de top van Pikes Peak op 4.302 meter hoogte. En dat was dus een record.

Dit record van Porsche is nu dus verbroken door… Porsche. Daarvoor zijn ze deze keer naar China gegaan. Ze begonnen bij een zoutmeer op precies 218,845 meter onder zeeniveau en eindigden 10 dagen later op de top van de Hongtu Daban in Tibet, op 5.355,134. Daarmee kwamen ze dus uit op een hoogteverschil van 5.573,979 meter. En hoppakee, weer een Guinness World Record.

Voor deze tocht koos Porsche hun meest terreinwaardige EV: de Taycan Cross Turismo. Op de route was de laadpaaldichtheid natuurlijk niet overal even hoog, dus in onherbergzaam gebied was er een vrachtwagen ter plaatse om de Taycan op te laden. Dat is eigenlijk valsspelen, maar goed, het is sowieso een nietszeggend record. Op naar het volgende record!