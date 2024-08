BMW 530e test – beter dan de i5?

Nog een keer de 5-serie, want die is er niet alleen volledig elektrisch, als benzine, maar ook als PHEV in de vorm van deze BMW 530e.

Een klein beetje elektrisch en een klein beetje benzine blijft in Nederland nog steeds interessant. Er is geen voordeel meer qua bijtelling, maar de belasting op aanschaf is wel een stuk lager. Vandaar dat het nog interessant om de BMW 530e plug-in hybride aan jullie voor te stellen in deze test.

Benzine, diesel, PHEV en EV op één platform

BMW heeft de strategische keuze gemaakt om bij veel modellen voor flexibiliteit te gaan. In de BMW-fabriek in Dingolfing rollen dus elektrische 5-series (i5), 5-series mild hybride benzine, plug-in hybrides en zelfs diesels van de band. In Nederland lijkt de elektrische i5 nu de verkooptopper, maar dat is veel landen volledig anders. In Duitsland en zuidelijk Europa is de liefde voor de diesel weer volop terug.

De 530e haalt meer dan 100 km elektrisch

In theorie natuurlijk, de WLTP-testcyclus is meer reëel dan de oude NEDC test, maar het praktijkverbruik is nog steeds andere koek. Toch krijgen moderne PHEV’s een zeer bruikbare elektrische range. Ooit reed ik een eerste generatie 530e om het concept van E-Drive zones (in Rotterdam) uit te proberen. In de winter prees ik me gelukkig als ik elektrische 25 km kon overbruggen.

Het accupakket van de G30 BMW 530e is echter stuk groter, forser zelfs dan de eerste generatie BMW i3. Bruto is er 22,1 kWh beschikbaar, waar netto 18,7 kWh van overblijft. Met 19” wielen moet de 530e daarmee 103 km ver kunnen komen.

In de volledig elektrische modus is de BMW 530e uit deze test ook zeker vlot genoeg. De elektromotor is geïntegreerd in 8-traps bak en levert totaal 184 pk/ 250 Nm.

Onder de motorkap vind je verder de bekende 2,0-liter viercilinder-in-lijn die ook nog 190pk/ 310 Nm levert. Het systeemvermogen is een gezonde 299pk en 450 Nm. De sprint naar de 100 duurt dan ook maar 6.3s. De topsnelheid is begrensd op 230 km/u, wat vooral te maken heeft met de bescheiden output van de verbrandingsmotor.

Belangrijker is dat het samenspel tussen beide aandrijflijnen over het algemeen soepel verloopt.

Hoe rijdt de 530e

Het mag geen verrassing zijn dat ook de 530e heerlijk comfortabel is. Net als in de BMW i5 weet de 530e een mooie balans tussen comfort en sportiviteit te vinden. Alle ingrediënten zijn op orde met onder meer spoorbreedtes die zijn toegenomen en gewichtsverdeling bijna perfect 50/50 is.

Het veercomfort is echt goed en de viercilinder laat zich ook onder belasting nauwelijks horen. De elektrische i5 is gevoelsmatig maar marginaal stiller.

Zijn er nog minpunten

De laadmogelijkheden zijn niet fantastisch. Voor een nachtje thuis is de laadsnelheid 7,4 kW, maar even aftoppen onderweg is eigenlijk zinloos. Daarvoor moet je toch gauw drie uur aan de laadpaal hangen. BMW biedt ook géén snellaad mogelijkheid, waarmee je wel met een half uurtje weer elektrisch verder zou kunnen. Op lange reizen doe je dat uiteraard niet, maar er zijn inmiddels wel veel super- en bouwmarkten met DC snelladers.

Ten opzichte van de vorige generatie 5-serie (G30/ G31), doet de G60 zoals deze generatie heet een stapje terug. Dashboard, deurpanelen en sommige andere details zijn minder fraai. Heel storend is het niet, maar opvallend is het wel. Blijkbaar was er budget nodig voor het ontwikkelen van de volledige elektrische i5.

Conclusie BMW 530e test

De meerprijs ten opzichte van de 520i is slechts 5 mille, waarvoor je 90 pk extra krijgt, geen slechte deal. De vanafprijs van de BMW 530e is 70.272 euro. Mocht je thuis kunnen laden en wellicht ook nog zonnepanelen hebben, dan biedt de 530e je ook de mogelijkheid de kilometers om het huis relatief goedkoop af te leggen.

Qua bagageruimte (520 liter), benzinetank (60 liter) en trekgewicht (1.800 kg) doet de 530e ook niet echt concessies. Alleen de MRB valt straks (waarschijnlijk) iets hoger uit, maar daarvoor rijd je dan in een lekkerdere auto. Ten opzichte van de volledig elektrische i5 eDrive40 lever je wat snelheid in, maar krijg je er flexibiliteit voor terug.

Een uitgebreide test met de BMW i5 eDrive40, i5 M60 limousine hebben we natuurlijk ook. Inmiddels konden we ook een rondje doen met de BMW i5 Touring en de instapper BMW 520i. In die tests behandelen we (ook) veel meer van de nieuwigheden in de BMW 5-serie/i5. Vergeet daarnaast niet de BMW i5 Touring duurtester op de redactie. De nieuwe BMW M5 is inmiddels ook voorgesteld, er is niet aan de 5-serie te ontkomen op Autoblog.