Dít is de goedkoopste Porsche Taycan van Marktplaats

Kun je de Porsche Taycan als occasion eigenlijk al betalen? Dat kunnen we niet voor je bepalen, we kunnen enkel het minimumbedrag presenteren.

Wij van Autoblog zijn niet vies van af en toe een lekkere hot take erin gooien. Controversiële meningen zijn immers ook meningen. Zo beweerde waarde collega @willeme dat Porsche voor de dikke versies van de Taycan, de Turbo (S) met name, iets te veel hun best hebben gedaan. 760 pk is leuk, maar daar betaal je dan ook voor. Zelfs de Taycan 4S, wat door sommigen beschouwd wordt als de beste auto ter wereld, heeft wellicht last van wat grootheidswaanzin. De standaard Taycan (zonder toevoegingen) is met zijn 408 pk en achterwielaandrijving dikke prima.

Porsche Taycan

Maar goed, dan ben je alsnog 98.600 euro kwijt als je hem nieuw koopt. De Porsche Taycan is inmiddels al ietsje meer dan drie jaar oud. Kan dat bedrag dan niet een beetje naar beneden? Ja. De goedkoopste Porsche Taycan van Marktplaats is eigenlijk een prima deal.

Goedkoopste Taycan Marktplaats

Het gaat om deze Gentiaanblauwe Porsche Taycan. Ja, die zonder toevoegingen, dus de achterwielaangedreven basisversie. Die heeft wel als probleem dat ‘ie wat later kwam dan de 4S, Turbo en Turbo S, dus het afschrijvingsmonster heeft harder toegeslagen op de oudere auto’s. Maar goed, deze in 2021 geleverde Taycan mag al een korting ontvangen. Nieuw kostte deze Taycan 93.983 euro, nu is daar nog 74.899 euro van over. Toegegeven, het is wel eens harder gegaan, maar de volgens Willem beste Taycan die je kan hebben met nu al 20.000 euro korting is niet gek.

Zoals gezegd krijg je dus een redelijk aangeklede Taycan RWD, de versie met 300 kW (408 pk). Sprinten gaat dus in 5,4 seconden, wat ten opzichte van de 2,8 seconden van de Turbo S tegenvalt. Maar het leven kent zo veel meer leuke dingen dan misselijkmakende sprintjes. De accu van 79 kWh is ook de kleinste, maar nog steeds kom je in theorie 431 km ver. Accudegradatie, al hopen we dat het na twee jaar meevalt, zal dat cijfer wellicht ietsje verlagen. Wel kan je de Taycan nog steeds zo pijlsnel laden als nieuw en dat was altijd een groot voordeel van de Porsche.

Kopen

We gaan niet pretenderen dat het een goedkope auto is, maar 10.000 euro afschrijving per jaar zet wellicht een goede trend in beweging. En hey, wellicht vind jij de 75.000 euro-grens de perfecte marge voor het kopen van een Taycan. Wel moet je dan dus accepteren dat de kop eraf is en deze EV al 50.000 km achter de kiezen heeft. Kopen kan op de advertentie van de Porsche Taycan.