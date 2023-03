Koop de langste motorkap die je vandaag gaat zien

En we zullen je voor de gelegenheid ook even uitleggen waarom de John Dodd “The Beast” zo’n enorme motorkap heeft.

Meestal kan ondergetekende of uw favoriete AB-scribent naar keuze je vooraf aan een artikel kapot vervelen met een grappige achtergrond van het te behandelen onderwerp. Vandaag sta ik echter een beetje met een mond vol tanden. We moeten het namelijk hebben over een auto waar er maar één van is en de bijnaam is The Beast. En nee, niet de limo van Joe Biden, maar een totaal andere auto die de bijnaam ook waardig is.

John Dodd “The Beast”

Laten we dus gewoon maar eens beginnen bij het begin. The Beast is een creatie van Paul Jameson en John Dodd. Jameson bouwde een op maat gemaakt chassis in 1966. Om daar een auto van te maken moet je bijvoorbeeld een motor hebben, die Jameson vond in de vorm van een aardig bizar blok. Hij bouwde namelijk een 27 liter grote Rolls-Royce Meteor V12 op het chassis. Deze is afkomstig uit een niet nader genoemde tank uit de Britse geschiedenis. De ophanging voor kwam van een Wolseley en achter werden onderdelen van Jaguar-ophanging gebruikt.

Het begon pas vorm te krijgen toen John Dodd zich ermee ging bemoeien. Dodd was automaatspecialist, dus hij zou eigenlijk enkel een versnellingsbak aan de Meteor V12 boetseren. Uiteindelijk kocht Dodd de hele auto en verzorgde hij een koets die bij het onderstel past. Dat werd een glasvezel koets van een dragster-specialist. Het resultaat is een bizarre Shooting Brake-koets met de bijbehorende vreemde proporties die je krijgt bij zo’n unit van een motor voorin. De achterkant roept een Lagonda-gevoel op, ook al zijn het gewoon twee sets Capri-achterlichten. Om de Rolls-Royce heritage toch een beetje in het koetswerk te krijgen, kreeg de auto een Rolls-Royce grille. Dat vond het Britse merk niet leuk, overigens.

(Ver)bouwen

Dodd heeft zijn handen vol gehad aan The Beast, want de auto is meerdere keren verbouwd. De eerste keer omdat een prototype wat al lijkt op de occasion van vandaag volledig uitbrandde. Toen kwam er een verbeterde motor in (wel nog steeds een 27 liter Meteor V12). De Rolls-Royce grille werd dankzij een aanklacht toch vervangen door een grote ‘JD’ grille, maar verder heeft het ding als daily driver gediend voor John Dodd in Spanje. Helaas overleed Dodd in 2022 en nu wordt de auto te veil aangeboden.

Proporties

Hoe lang de John Dodd The Beast precies is, dat weet niemand. Wel heeft het ding ongelofelijke proporties. De motorkap is de helft van de lengte, maar alsnog is het passagiersgedeelte aardig ruim. Dat komt dan weer dankzij een kofferbak van stationwagonesque proporties. Waarom? Omdat The Beast een tweezitter is. Yep, er passen even veel mensen in deze waarschijnlijk-meer-dan-zes-meter-lange-shooting-brake als een Mazda MX-5.

Prestaties

Is het daarom praktisch? Nee. Gaat het vooruit? Dat wel. De John Dodd The Beast kan dankzij zijn 27 liter grote aggregaat namelijk 750 pk over de achterwielen sturen, als je het aan tankbouwers vraagt. Aangezien dit ding in 1972 voor het eerst af was, heb je het dan toch over flinke getallen. John Dodd claimde echter dat hij er 950 pk in heeft gekregen. In 1972! Hoe ‘ie naar 100 sprint weet niemand, de topsnelheid is 183 mijlen per uur (294 km/u). De bak is een automaat met drie versnellingen van GM.

Kopen

Is het niet het bizarre uiterlijk, dan is het wel de bizarre motor. Er is veel te zeggen over de John Dodd The Beast. En hij kan dus van jou zijn. Hij staat te veil op Car & Classic op een veiling die vanaf 9 maart van start gaat. Wat ‘ie moet opleveren wordt nog niet bekend, dat kan ook wel eens een hele opgave worden. Doe eens een bod, zouden wij zeggen!