Zou jij deze knappe sedan overwegen? Ongeacht de badge?

Een knappe sedan is toch een knappe sedan?

China is in korte tijd gegroeid tot een waardige speler in de automotive industrie. Net als met Japanse auto’s in de jaren ’60 en Zuid-Koreaanse auto’s in de jaren ’90 maakten we er maar wat graag grappen over. Het waren matige imitaties van de superieure Europese automobielen.

Inmiddels is Toyota een van de grootste automerken wereldwijd en staat Hyundai-Kia daar niet ver achter. Dit terwijl er veel Europese merken juist verdwijnen. Gaan de Chinese merken dat proces versnellen? Wie weet. Aan de auto’s ligt het niet. Neem Chery bijvoorbeeld. Zij begonnen op 18 december 1999 met het produceren van de Chery Fulwin. Het kan zijn dat je ‘m vind lijken op de Seat Toledo van de eerste generatie. Volkswagen had daar niet echt toestemming voor gegeven, maar men bouwde de auto toch. Puh.

Knappe sedan

We zijn nu 23 jaar verder en wij zijn aanbeland bij de Chery Arrizo 8. In 23 jaar tijd is er een enorm veel gebeurd. Het is een ruime D-segment middenklasser. Dus een concurrent voor de Opel Insignia en Peugeot 508. Toegegeven, de Chery Arizzo 8 is zo origineel als de menukaart bij een Van der Valk-restaurant. Maar net als de hotelketen met de toekan hoeft dat niet per se verkeerd zijn.

Het exterieurdesign is stiekem heel erg geslaagd. Autodesign is de laatste tijd erg druk met veel frutsels, details, lijntjes en andere visuele opsmuk. De Chery Arizzo 8 is behoorlijk clean qua ontwerp. Heel erg strak, zonder al te veel poespas. Zelfs de kleur is schitterend.

Interieur

Dat ze bij Chery niet alles hebben bedacht kun je duidelijk zien in het interieur. Dat is overduidelijk een kopie van de interieurs die Lexus tegenwoordig maakt. Maar hey, laten we eerlijk zijn: de stijl van de Lexus LC en LS is erg geslaagd en hier in deze Chery Arrizo 8 ziet het er keurig uit. We zijn wel benieuwd hoe de fit & finish is. Computer-renders en persfoto’s geven niet altijd het complete beeld.

Dan de techniek van de Chinese middenklasser. Onder de kap huist een 1.6 viercilinder turbomotor. Deze is goed voor 197 pk en 290 Nm. De transmissie is een zeventraps automaat met dubbele koppeling. In een later stadium komt er ook een 2.0 viercilinder turbo, met 250 pk en 390 Nm.

De Chery Arrizo 8 is leverbaar vanaf de herfst van dit jaar, aldus Car News China. Prijzen starten omgerekend bij zo’n 20.200 euro. Dus dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Zou jij deze auto durven te bestellen in plaats van een bekend merk? Of durf je deze wel aan? Laat het weten, in de comments!

Meer lezen? Dit kosten middenklasse sportsedans in Nederland.