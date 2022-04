Lamborghini Huracán Tecnica is eindelijk officieel

Mocht een EVO te gewoon zijn een een STO te extreem, is deze Lamborghini Huracán Tecnica een perfecte keuze.

Soms is een introductie geen verrassing meer. Vroeger was je al blij dat je elke week het heetste autonieuws op woensdagmiddag kon ophalen. Met het internet tegenwoordig is er een constante stroom van nieuws, lekkages, teasers en campagnes. In het geval van de Lamborghini Huracán Tecnica (die lekte ook) is dat geen probleem. Want bestaat er zoiets als een overdaad aan atmosferisch V10-geweld?

We hebben nu alle foto’s en informatie voor je. De Lamborghini Huracán Tecnica is een van de laatste der mohikanen en een absoluut pretpakket. Dat begint met de motor. Zoals gezegd is dat een atmosferische V10, in dit geval meet deze 5.2 liter aan slagvolume.

Vermogen Lamborghini Huracán Tecnica

Het maximale vermogen bedraagt namelijk een goddelijke 640 pk bij 8.000 toeren. Even ter referentie, dat is 19 pk meer dan de McLaren F1 uit de jaren ’90. Het koppel bedraagt 656 Nm bij 6.500 toeren. Dat is stiekem best veel trekkracht voor een 5.2 liter motor zonder drukvulling.

Bij deze vlotte Lambo staat uiteraard alles in het teken van pk-gewichtsverhouding, niet zozeer het maximale aantal pk’s. Het drooggewicht bedraagt een vrij schappelijke 1.379 kilogram.

Dat is mede bereikt door de aandrijving bij de voorwielen weg te halen. Dat scheelt niet alleen aandrijfas, maar ook de frictieverliezen. Van 0-100 km/u accelereren duurt slechts 3,2 seconden. Er zijn snellere Huracáns, maar voor een achterwielaandrijver is het heel erg snel.

Remweg

Relevanter is misschien de 0-200 km/u acceleratietijd: 9,1 seconden. Dit ding vliegt! De topsnelheid bedraagt 325 km/u. Stoppen kan de Lamborghini Huracán Tecnica trouwens ook. De remweg van 100 km/u naar stilstand bedraagt namelijk slechts 31,5 meter.

Ook is het uiterlijk afwijkend van de auto waarop de Lamborghini Huracán Tecnica gebaseerd is, de EVO RWD. Dankzij de vele spoilers, splitters en andere koolstofvezel goodies heb je 35% meer downforce op de bips van de auto. De weerstand nam tenslotte met 20% af.

Verbruikscijfers hebben we nog niet, maar de brandstoftank is 80 liter groot. De bagageruimte is slechts 20 liter ruimer. Ze stellen prioriteiten bij Automobili Lamborghini.

