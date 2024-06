Zou jij een sportpakket op je GTD bestellen?

Een GTD met sportpakket klinkt wel een beetje dubbelop, nietwaar?

Natuurlijk begrijpen we allemaal dat autofabrikanten geld willen verdienen. En uiteraard weten we dat sportieve topmodellen extra lucratief zijn. Per productieslot kun je immers meer geld verdienen. Een sportief topmodel kost extra door duurdere hardware en hogere ontwikkelingskosten, maar lang niet zo veel als fabrikanten rekenen.

We zien nu dat fabrikanten veelal op hun sportieve topmodellen ook nog eens extra sportieve opties aanbieden om de marges nog groter te maken. Het is soms echt te erg voor woorden. Zo hebben we tegenwoordig het ‘M Sportpakket Pro’ dat qua hardware nauwelijks sportiever is dan de al sportieve M Sport. Of wat dacht je van de M3 Competition? Het duurdere model verkoopt tegenwoordig dermate goed, dat BMW de non-competition eruit kan en gaat halen.

GTD met sportpakket

Porsche kan er ook wat van. De ‘Turbo’-modellen zijn bijkans kansloos, want voor een klein beetje extra heb je een Turbo S met nog meer power en de opties die je toch al wilde hebben.

Vandaag doet Ford een duit in het zakje met een sportpakket op de GTD. Nee, GTD staat niet voor een snelle Golf diesel, maar de allerheetste (en duurste) variant van de Ford Mustang.

De ‘D’ in GTD staat dan ook niet voor diesel, dieselstank of dieselwalm, maar voor ‘Daytona’. Het is echt een heel erg serieus apparaat. Een 5.2 liter flatplane V8 met supercharger die 800 pk levert is niet eens het meest bijzondere.

Nee, dat is het koetswerk dat compleet van koolstofvezel is, de magnesium velgen en de semi-actieve ophanging. En oh ja, uitgekiende aerodynamica. Prijs van dit alles: 325.000 dollar. We durven ook niet uit te rekenen wat de Nederlandse prijs gaat worden…

Nog meer heftige spoilers

Je zou zeggen je met een Mustang GTD de meest extreme Mustang ooit hebt en dat klopt ook. Toch heeft Ford Performance de mogelijkheid gezien om een sportpakketje te ontwikkelen voor de GTD. In dit geval zijn er nog meer hefitge spoilers.

Check die splitter: die gaat elke strijd met een verkeersdrempel in Capelle aan de IJssel verliezen, maar het ziet er tof uit (en is op het circuit ook daadwerkelijk functioneel).

Verder zijn er meer flapjes aan de voor-, achter én onderzijde. De achterspoiler is zo mogelijk nóg groter. Je kan het sportpakket voor de GTD uitbreiden met een ‘lightweight package’. Dan haalt Ford Performance nog meer geluidsisolatie weg. Bij dat pakket zitten dan ook die magnesium velgen. Oh, en deze nieuwe rode kleur is helemaal nieuw!

De Ford Mustang GTD met sportpakket maakt zijn debuut tijdens de 24 uur van Le Mans die deze week gehouden wordt. Wat het gaat kosten: geen idee, maar Ford zal er vast geen verlies op maken.

Check hieronder hoe die klinkt (toch beter dan een Golf GTD, hè?):

