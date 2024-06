Deze 7 grote E-segmenters hebben een 1.6 motor (of kleiner)

Grote E-segmenters met een minuscule motor. Ze komen vaker voor dan dat je zou verwachten.

Het was een enorme schok. Nee, niet dat Frenkie de Jong én Teun Koopmeiners (beterschap jongens!) zijn afgehaakt voor het EK 2024. We doelen op het feit dat BMW een piepkleine 1.6 liter motor lepelt in een enorme 5 Serie.

Je kunt alles over die auto lezen in dit artikel, maar het komt er op neer dat BMW speciaal voor de Turkse markt een 1.6 liter motor aanbiedt voor de 520i, in plaats van een 2.0. Nu zitten de cilinderinhouden ook tussen onze oren. Het vermogen is namelijk alsnog 190 pk, ruimschoots voldoende om tot acceptabele prestaties te komen.

De belangrijkste reden is natuurlijk dat de Turkse 520i belastingtechnisch ineens veel interessanter is en daardoor zullen ze er daar meer verkopen.

Maar het zette ons even aan het denken: hoe vaak heeft een fabrikant een motor kleiner dan 1.600 cc in een E-segment auto geleverd? We doken even de kronieken in en kwamen op deze auto’s uit. PHEV’s waren uitgesloten van deelname, het gaat puur om grote E-segmenters met een minuscule motor.

Audi 100 L (C2)

1976

We beginnen met een auto die overduidelijk géén downsize-technologie aan boord heeft. In deze periode was de 1.6 gewoon ‘een’ motor. Natuurlijk, bij BMW was een 1.8 liter de ondergrens en Mercedes vond 2 liter de minimale cilinderinhoud, maar jarenlang had de instapper van de Audi 100 gewoon een 1.6 liter viercilinder onder de kap. Dankzij een carburateur leverde deze een bescheiden 85 pk. Vroeger hadden we gewoon minder haast. De volgende stap was overigens een 2.0 viercilinder of een 1.9 vijfcilinder.

Volvo S80 DRIVe Efficiency

2009

Eigenlijk was dit niet zo’n slecht idee. Een Volvo S80 is een grote E-segmenter waar je vooral heel veel mee wil cruisen. Het is knap hoe de Volvo-ingenieurs alle sportiviteit uit het Mondeo-platform hebben weten te slaan. De S80 is een heerlijke comfortabele cruiser waarin je simpelweg geen haast hebt.

Zelfs de standaard zetels zijn al geweldig. Aanvankelijk was de motor onderdeel van de ‘DRIVe’-modellen, een beetje de BlueMotion-tegenhanger van Volvo. Later werd het gewoon ‘een’ motor in de range. Het grootste probleem is niet zozeer het uiterst bescheiden prestatiepotentieel, maar de wonderlijk gespatieerde handgeschakelde vijfversnellingsbak.

Saab 9-5 1.6T

2010

Het is 14 jaar geleden dat Saab alles op alles zette met de 9-5. Deze auto was een geweldige concurrent voor de Audi A6 C5. Het grote probleem was dat Audi al bij de C7-generatie was. Heel kort door de bocht is de 9-5 een omgekatte Opel Insignia.

De Saab 9-5 had exact dezelfde spoorbreedte, maar een grotere wielbasis en grotere ‘lengte over alles’. Sterker nog, net als de G60 5 Serie is de 9-5 langer dan 5 meter! De minuscule 1.6 motor was overigens goed voor 180 pk, dus zó heel erg behelpen was het niet.

Volvo V70 T4

2010

We hebben het altijd over de Volvo S80 diesel, maar strikt genomen was de V70 ook een E-segmentauto. Deze was ook leverbaar met de 1.6 diesel voor mensen met behoefte aan veel ruimte en weinig haast.

Maar wist je dat de cryptisch naamgegeven ‘T4’ ook een 1.6 je is? Onder kap vindt je namelijk de B4164T, een 1.6 viercilinder met 180 pk en 240 Nm. In 2015 werd de T4 weer een tweeliter viercilinder.

BMW 520i (G30)

2017 (Turkse markt)

Mijn zeer gewaardeerde collega @jaapiyo liet al eens de BMW 520i zien van de F10-generatie. Natuurlijk, de F1X-generatie zal de geschiedenis gaan als meest tijdloze BMW 5 Serie waar kenners van smullen.

Er was echter ook een 520i met 1.6 motor van de G30-generatie. Dat is niet de N13-motor, maar een B48, de B48B16 om precies te zijn. Voor de Turkse en Tunesische markt maakt BMW specifiek deze motor.

Mercedes-Benz E200d Estate (S213)

2019

Het is wel grappig: bij BMW schreeuwen we moord en brand als er een kleine motor in gelepeld wordt, maar bij Mercedes-Benz is er geen haan die ernaar kraait. Want wist jij dat de E200d gewoon jarenlang een 1.6-je was?

Voor lange tijd lepelde Mercedes de OM654 DE16 in het vooronder van de E200d’s. Tot 2019 was het een tweeliter met 150 pk, daarna een 1.6 met 160 pk.

Mercedes-Benz E180 (W213)

2019

Overigens had Mercedes het downsizen goed uitgevonden met deze generatie, want speciaal voor de Turkse markt was er ook een Mercedes-Benz E180, met een 1.6 turbomotor, goed voor 156 pk en 250 Nm.

Bonus: Mercedes-Benz CLS 260 (C257)

2019

We gaan nog even verder met Mercedes. Naast de 1.6 turbotor levert Mercedes in de E-Klasse ook een 1.5 viercilinder. Deze motor vinden we ook in de superchique broeder van de E-Klasse, de CLS.

In China is er een Mercedes-Benz CLS, die een 1.5 vierpittertje heeft. Deze heet de CLS260 maar had dus eigenlijk CLS150 moeten heten. Ach ja, met 184 pk en 280 Nm heb je voldoende om daar hoogst illegale snelheden te halen.

SUPERBONUS: Mazda Roadspacer AP

1975

Zoals je kunt zien ziet dit er niet uit als een typische Mazda uit de jaren ’70. Er staat weliswaar Mazda op, maar het is eigenlijk een Holden Premier van de HX-generatie. De kleinste motor bij de Holden-versie was een 2.3 zes-in-lijn, maar de Roadpacer AP heeft een 1.3 liter grote rotatiemotor.

Dus in plaats van cilinders die op en neer gaan, heb je een schijf die ronddraait. De motorinhoud bedraagt tweemaal 654cc (het is immers een tweeschijfs motor). Lang werd deze motor niet aangeboden, na twee jaar en 800 exemplaren ging het model uit productie.

Kleine disclaimer: fabrikanten showen graag de dikkere versies, dus het kan zijn dat de auto’s op de afbeeldingen een iets andere badge hebben en dus niet de auto in kwestie zijn.

Meer lezen? Dit zijn 13 auto’s met een karige motor op een rij!