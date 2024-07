Briljante Ford RS kost nu meer dan nieuw (en toch ook weer niet)

Dat is een hoop geld voor een briljante en bloedmooie Ford, maar het is dan ook een bijzonder apparaat!

Matige auto’s van vroeger zijn tegenwoordig best goed. Dat komt door de tijd en doordat we imperfecties juist ‘emotie’ vinden. De Honda S2000 was nieuw niet echt een denderende auto: een soort MX-5 met mindere rijeigenschappen en een aan-uit motor. Maar die F20C-motor zorgt er wel voor het nu zeer gewilde auto’s zijn.

Of ga voor de grap in een auto met gerobotiseerde handbak rijden. Ja, het is nog steeds niet denderend, maar die klappen in de transmissie zijn leuker dan supersnelle DSG-transities.

Briljante Ford Escort RS Turbo

Dat geldt ook de Ford Escort RS Turbo. Destijds was het beetje een relikwie, auto’s als de Volkswagen Golf GTI 16v, Peugeot 309 GTI, Honda Civic VTI en dergelijke waren veel populairder.

De Escort RS Turbo was dus bij introductie een beetje verouderd. Turbomotoren waren minder in schwung dan ’16v’-motoren. Maar de tijd is er overheen gegaan en anno 2024 is een Escort RS Turbo hilarisch.

Het probleem is: vindt maar eens een goede. Dat is bijna niet te doen, want de meeste zijn al weggeroest of getransfoormeerd tot boomklever. En zelfs vind je een goed exemplaar, dan nog zit er flink wat werk aan om hem goed te houden.

Maar er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen! En in dit geval staat bij Autohan een zeer bijzondere parel. Het is een Ford Escort RS Turbo uit 1990. Het bijzondere is diens kilometerstand: 8.000 km!

Mooi geconserveerd

De auto is echt waanzinnig mooi, want nóg veel beter geconserveerd dan Paul Rudd of Jennifer Aniston. Het is niet zozeer dat de lak mooi is of het interieur er nog goed uit ziet. Alles lijkt nog nieuw te zijn.

Onder de motorkap zien we de 1.6 achtklepper die met dankzij een turbocompressor 136 pk levert. Het is wel zo’n type turbomotor die je ‘aan de kook’ moet houden, onder de 3.500 toeren gebeurt er namelijk niet zoveel. Daarboven is het echter lachen, gieren en brullen geblazen.

En tja, dan die prijs van deze briljante Ford. Deze bijzonder mooie Ford kost namelijk precies 39.900 euro. Dat is een flink hoger bedrag dan dat de eerste eigenaar in 1990 betaalde. Alhoewel, als we de inflatiecalculator erbij pakken dan was de nieuwprijs nu omgerekend naar guldens inclusief inflatie 44.415 euro. Interesse? Je kan de link hier bekijken!

Met dank aan Koen & Teun voor de tip!

