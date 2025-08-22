Zoveel actieradius verlies je door de airco te gebruiken

Kun je beter de airco gebruiken of een beetje doorrijden?

De grote hittegolf lijkt voorbij, maar we kunnen nog niet zeggen dat we terug zijn bij temperaturen waarbij de aircoknop in je auto er zit om stof te verzamelen. Voor benzineauto’s is het gebruik van de airco verwaarloosbaar qua verbruik, maar hoe zit dat bij EV’s?

Wagenparkanalist Geotab keek naar gegevens van 4.200 EV’s die samen miljoenenritten registreerden. Aan de hand van deze data keken knappe koppen wat de invloed is van het gebruik van de airco op de actieradius van een elektrische auto.

Zoveel kilometer actieradius verlies je door de airco

Volgens de onderzoekers is de airconditioning een echte stroomvreter. De airco verbruikt ongeveer 20 keer meer energie dan alleen de ventilator. Als je de airco op volle toeren laat draaien, verlies je 15 kilometer actieradius per uur.

Dreig je in de penarie te raken door te weinig kilowattjes in de accu, dan kun je dus beter de ventilator gebruiken in plaats van de airco. Nog zuiniger is de cabine koelen met stoelkoeling. Ik vraag me af wat er gebeurt met de actieradius als je de ouderwetse ARKO (alle ramen kunnen open). Het zal vast een negatieve invloed hebben op de range omdat de stroomlijn wordt beïnvloed.

Beter wat vlugger thuis?

In plaats van de airco aanzetten kun je ook wat meer tempo maken zodat je sneller thuis bent om daar verkoeling te zoeken. Als je het aan de onderzoekers vraagt, is dit nog slechter voor de range. Bij temperaturen rond de 30 graden Celsius zorgt een hogere snelheid (vanaf 80 km/u) voor meer verbruik dan de airco.

Geotab legt het verband tussen snelheid en actieradius uit aan de hand van een bestelwagen en een sedan. Een bedrijfsbusje dat 80 km/u rijdt, komt 230 kilometer ver. ”Verhoogt de bestuurder de snelheid naar 97 km/u, dan daalt de actieradius tot slechts 195 km. Rijdt de bestuurder 112 km/u, dan daalt de actieradius tot 166 km. Bij ongeveer de aanbevolen snelheid op de snelweg (128 km/u) zijn de energiereserves slechts voldoende voor 142 km. Dit is ongeveer 38 procent minder dan bij 80 km/u.”

De sedan begint met 446 kilometer bij 80 km/u. ”Als hij de aanbevolen snelheid (128 km/u) nadert, neemt de actieradius met een kwart af tot 322 km”, schrijft Geotab. Boven ongeveer 80 km/u hangt het energieverbruik grotendeels af van de luchtweerstand – en deze neemt evenredig toe met het kwadraat van de snelheid. Een verdubbeling van je snelheid vereist dus vier keer zoveel energie.

Andersom werkt het ook. “Door slechts 16 tot 24 km/u langzamer te rijden, kan de actieradius met meer dan 20 procent toenemen, afhankelijk van het voertuig”, concluderen de digitale wagenparkbeheerders. Zo, weet je dat ook weer. En je hebt geluk: we hebben nog veel meer tips voor het aircogebruik en het verlengen van je actieradius.

Via AutoBild