Brand in Duitse Tesla-fabriek door lullig foutje met EV-batterijen

Brand in de Brandenburg-fabriek.

Veel van de Model Y’s die je in Nederland ziet rijden, zijn gebouwd in Duitsland. Naast de ooit zo populaire crossover houden ze zich vlak buiten Berlijn bezig met de productie van batterijcellen. Afgelopen maandag ging het op die afdeling mis.

Rond een uur of 15.00 uur brak er brand uit op de afdeling waar accupakketten worden geproduceerd. De reden? ”Een aantal accucellen viel van een transportband van de eerste verdieping via een transportschacht naar de begane grond”, vertelt een woordvoerder van het district waar de fabriek in ligt aan Handelsblatt. Foutje, bedankt.

Het Brandenburgse Milieuagentschap (LfU) heeft nog wat verregaandere informatie opgehaald. Het zou gaan om meerdere stapels batterijcellen met in totaal 512 cellen. Dit aantal cellen is goed voor iets meer dan de helft van de cellen die nodig zijn voor een compleet batterijpakket.

Eind goed al goed

Alle medewerkers, inclusief degenen die de aandrijfeenheden in hetzelfde gebouw monteerden, zijn geëvacueerd. Het blussen duurde enkele uren. Er is gelukkig niemand gewond geraakt bij de brand in de Duitse Tesla-fabriek. Om milieuschade te voorkomen is het gebruikte bluswater in het gebouw gehouden zodat het niet in contact kan komen met het grondwater. Een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf moet het bluswater opvangen en de getroffen gebieden schoonmaken.

De productie kon op maandag niet meer worden hervat waardoor het personeel wat eerder naar huis mocht. De meeste werknemers konden een dag later alweer aan de slag, maar op de assemblagelijn van de accupakketten bleef het stil. Het personeel op deze afdeling had trouwens geen onverwachte vakantie. De medewerkers die hun reguliere productiewerk niet konden voortzetten, volgden trainingen, waaronder EHBO-cursussen.

Het is nog onduidelijk hoelang de accuproductie stil ligt en wat hiervan de gevolgen zijn voor leveringen van nieuwe Tesla’s. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn nu Tesla geen drol verkoopt in Europa.