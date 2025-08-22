Stellantis-merk waar je het niet van verwacht gaat bijzonder lekker

Van honderden miljoenen verlies naar een leuke nettowinst.

Een werkdag bij Stellantis kan onmogelijk saai zijn. Als er geen problemen zijn met sjoemelsoftware, dan is er wel weer een project dat wordt afkapt of is er een terugroepactie. Maar het zit ook wel eens mee bij een van de vele automerken.

We deden in eerste instantie een beetje lacherig over de samenwerking die Stellantis sloot met de Chinese start-up, maar nu blijkt het vooralsnog een goede zet te zijn geweest. Tenminste, voor Leapmotor zelf. Het bedrijf maakt de tussentijdse financiële resultaten voor 2025 bekend en die zijn voor de verandering eens positief gestemd.

Voor het eerst in het bestaan van Leapmotor kan het bedrijf een halfjaarlijkse nettowinst noteren. Leapmotor verdiende 30 miljoen yuan (€ 3,6 miljoen) tussen januari en juli 2025. Dat was vorig jaar nog in dezelfde periode een nettoverlies van 2,21 miljard yuan (€ 265 miljoen).

Het geld komt onder andere uit de groeiende autoverkoop. Uit de verkoopcijfers blijkt dat Leapmotor 221.700 stuks nieuwe auto’s heeft verkocht in het eerste half jaar van 2025. Het doel is om dit jaar een half miljoen auto’s te verkopen. En dat terwijl het merk vorig jaar nog 290.000 stuks verkocht. Overige inkomsten bronnen zijn de levering van reserveonderdelen, samenwerkingen en de handel in koolstofkredieten.

Knap werk!

Ook op de beurs mag Leapmotor feest vieren. De aandelenkoers van het merk is sinds januari verdubbeld. Dat heeft Leapmotor te danken aan de indrukwekkende cijfers die ze noteren. Zeker als je het vergelijkt met andere Chinese start-ups. Het Stellantis-merk is pas de tweede Chinese start-up in elektrische voertuigen (EV) die een halfjaarlijkse winstgevendheid noteert. Al kun je betwijfelen of Leapmotor nog een EV-merk is, omdat ze ook een EREV verkopen.

In Europa verkocht Leapmotor tot nu toe 8.311 auto’s in 2025. Vorig jaar waren dat er nog 163. Het merk moet het vooral hebben van de kleine T03. Daarvan kwamen er 251 naar Nederland naast 135 C10’s. En daar blijft het zeker niet bij.

Volgende Europese succesnummer: de B05

Leapmotor gaat dus ook aan de EV met hulpmotor, maar ook een snellere i C10 en tuning van niemand minder dan Irmscher. Maar ook voor Leapmotor geldt dat de IAA een belangrijk persmoment is. Daar maken de Chinezen dankbaar gebruik van om een nieuw model voor Europa aan te kondigen: de B05.

Het hoofd financiën verklapt aan Automotive News Europe dat de B05 een ”überbelangrijk model voor Europa” wordt en een C-segment hatchback is. Zeg maar een elektrische Golf die concurreert met de ID.3, EV4 en MG4. Begin september krijgen we meer te horen over de B05.

Wie had dat gedacht: dat Alfa Romeo en Maserati in leven gehouden worden door een Chinese start-up.