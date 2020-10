Autoblog goes electric: Top tips voor EV-rijders - Autoblog.nl

Een samenvatting van tips waar je rekening mee moet houden wanneer jij voor het eerst EV-rijder wordt

Je gaat een EV rijden, waar moet je rekening mee houden? Wij zetten een aantal tips voor EV-rijders op een rijtje. We hebben al veel onderwerpen aangestipt en vandaag pakken we ze samen in een aantal tips/tricks/aandachtspunten die je zeker niet uit het oog moet verliezen bij keuze van jouw EV en het rijden. Wouter neemt ze in deze video door met Alexander van Mobility Service

Laadcapaciteit en laden

Bij normaal laden is 3 fase en 11kw de standaard bij keuze voor een nieuwe EV. Want dan weet je zeker dat je auto in de ochtend ook weer vol is, als hij thuis ’s avonds aan de lader gaat. Voor snelladen doe je er wijs aan om te kiezen voor minimaal 100 kw snellaadmogelijkheid.

Actieradius

Als je 50 kwh accu hebt dan is dit vaak voldoende. Daar kan je dan ruim 200km mee achter elkaar rijden. In de praktijk van Mobility Service is dit voor veel berijders voldoende.

Laadpaal thuis

Als je een oprit hebt waar een laadpaal kan komen. Pak bij keuze van de specificaties van die laadpaal altijd 3-fasen en de maximale capaciteit. Dan ben je in ieder geval voorbereid op je eventuele volgende auto.

Snelladen onderweg

Let goed op de snellaadcapaciteit want je wilt niet je tijd verdoen als er een snellere optie beschikbaar is. Let ook goed op de tarieven. Er zijn nog steeds veel prijsverschillen. Let ook op de laadcurve van een auto. Als de laadsnelheid sterk terugloopt vanaf bijvoorbeeld 80% vol. Dan is het zonde om te blijven wachten tot 100%. Beter laadt je dan gewoon elke keer tot 80%.

Zorg dat je voldoende laadpassen hebt

Het komt helaas nog voor dat je in binnen- en of buitenland niet kunt ‘betalen’ met jouw laadpas of ‘laaddruppel’. Zorg dan ook dat je er altijd eentje achter de hand hebt. Een tweede dus! Vaak is het aanvragen van een pas van een extra aanbieder gratis. Dat is dus een goedkope backup mogelijkheid die je altijd moet organiseren. Dat kost hooguit een paar minuten werk voor het aanvragen.

Kies de juiste apps voor op je smartphone

Er zijn een aantal apps om jezelf te helpen bij het EV rijden. Zorg dat je de juiste apps op je telefoon hebt staan, om laadpalen te vinden, routes te plannen maar ook bijvoorbeeld je auto voor te verwarmen in de winter! Maar vaak kan je met de app ook afrekenen bij de laadpaal (Fastned bijvoorbeeld).

Dit zijn belangrijke tips voor ev-rijders om rekening mee te houden.