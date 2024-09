Volkswagen gaat wiet in interieur gebruiken

Wat ruik ik nou? Hennep in je Volkswagen!

Laat je volgende Volkswagen-occasion niet staan omdat er zon markante geur in het interieur hangt. De vorige eigenaar heeft misschien helemaal geen jointje gerookt in die GTI, dat is gewoon het interieur!

Volkswagen en hennep

Alle gekheid op een stokje. Volkswagen heeft bekendgemaakt dat ze hennep, bekend van wiet/marihuana/hasj/hasjiesj, gaan gebruiken als duurzaam materiaal voor toekomstige interieur. Daarvoor is de Duitse autofabrikant een samenwerking aangegaan met de Duitse start-up Revoltech.

Het gaat hier om materialen op basis van industriële hennep. Het voordeel van dit 100% biogebaseerde materiaal is dat het gerecycled kan worden aan het einde van een auto. Voorlopig hoef je nog geen wiet in je Volkswagen te verwachten, althans in niet rokende vorm. Het concern is pas van plan dit materiaal rond 2028 in productieauto’s te gebruiken.

Doelstelling is om met hennep het nu gebruikte imitatieleer te vervangen. Wat ik alleen maar kan toejuichen. Met imitatieleer heb je alsnog een natte bilspleet op warme dagen, daar maak je echt niemand blij mee.

Het materiaal draagt de naam LOVR. Die afkorting stat voor ledervrij, olievrij, veganistisch en residuen. Ik vind het nu al fantastisch. Het voordeel van dit spul is dat het al in bestaande fabrieken geproduceerd kan worden. Ook is het schaalbaar, zodat productie op groot niveau mogelijk is. Dat het afbreekbaar is maakt het duurzame plaatje compleet.

De auto-industrie is al een tijd zoekende naar duurzame alternatieven voor in de auto. Er zijn nog maar weinig merken waar je kunt shoppen voor een écht lederen interieur. imitatieleer is de trend, maar je ziet ook steeds vaker stof voorbij komen. Dat laatste ziet er soms best goed uit en het zit lekker. Bijvoorbeeld bij een Volvo, om maar een voorbeeld te noemen.

De keuze voor hennepvezels lijkt een volgende stap te zijn in de eeuwige zoektocht naar een duurzamer interieur voor in de auto. Prima, we steker er nog eentje op! Of wacht, vergeet telkens dat dit wat anders is.