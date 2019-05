Zoveel automobilisten geven toe aan ‘road rage’

"Nee, jíj moet oprotten!"

Individualisme. In principe een goede eigenschap van mensen, want je moet opkomen voor je eigen belangen. In het verkeer kan dit je echter parten gaan spelen. Ja, jij bent belangrijk, maar in het verkeer heb je soms ook rekening te houden met elkaar. Gebeurt dat niet, dan wil het wel eens voorkomen dat het ‘slachtoffer’ in een poging tot vergelding voor opvallende taferelen zorgt. En ruzie. Want ik heb altijd gelijk, en ik vind dat ik altijd gelijk heb.

Uit recente cijfers van een Brits auto-analysebedrijf blijkt dat mensen het er niet altijd bij laten zitten. Bij een enquête met 1.000 bestuurders tussen de 18 en 65 jaar, blijkt dat 22 procent minstens één keer is uitgestapt om verhaal te halen bij iemand anders in een road rage-situatie. Zo’n 19 procent heeft de uit te foeteren persoon wel eens achtervolgd in de hoop hem of haar te confronteren. Een goede 39 procent geeft toe dat het (in zichzelf) uitschelden van anderen een manier is om persoonlijke frustraties, zoals een klotedag, kwijt te kunnen. De ergste categorie, mensen die zeggen dat ze standaard ‘ziedend’ achter het stuur zitten, is zo’n drie procent.

Ook werden er per categorie wat opvallende cijfers gedeeld. Irritant gedrag van anderen is grotendeels het welbekende bumperkleven en gevaarlijk inhalen. Wat betreft de kwaliteit van het asfalt deelt een derde van de ondervraagden de frustratie over potholes, maar ook files en wegwerkzaamheden halen bij Engelse bestuurders het bloed onder de nagels vandaan. De vervelendste categorie ‘personen’ zijn de bestuurders van bestelbusjes, gevolgd door fietsers en Uber-chauffeurs. Binnenin de auto zijn het meestal de medepassagiers, huilende kinderen of mensen die shotgun riepen en vervolgens zich ongevraagd ontfermen over de audio-installatie van de auto het meest storend.

Het devies is en blijft dat je in het verkeer rekening dient te houden met anderen. Zelfs al is je dag zo kudt en zelfs al erger je je aan alles: doe kalm, eet een Snickers en wind je niet op. Gratis Autoblog Advies op de woensdagavond. (via AutoExpress)

Beeld: een typisch gevalletje road rage in Zuid-Afrika.