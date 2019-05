Tesla Model 3 met maar 150 km actieradius? Dat kan!

It's all about the money subsidie.

Het is moeilijk voor Tesla om iedereen tevreden te houden. Recent hebben jullie ondergetekende gehoord over de versies van de Model Y. Net zoals de Model 3 valt die auto wat mij betreft een klein beetje tussen wal en schip. Als je gewoon een goede, slimme auto zoekt, dan is de Model 3 helemaal voor jou. Gaat het je echter puur en alleen om de actieradius, dan is het slimmer om voor een Kona of Niro te gaan. Niet zoveel tech, maar wel onder die magische 50.000 euro-grens. Bij de Model 3 kun je kiezen voor een versie die de Koreanen verslindt qua actieradius, maar dan mag je wel 22 procent bijtelling betalen voor zo’n 10 tot 15 duizend euro. Wil je er net onder blijven, dan moet je tevreden zijn met zo’n 350 km actieradius en weinig opties.

In Canada vindt eenzelfde situatie plaats. In de vorm van subsidie kun je zo’n 5.000 dollar terugkrijgen op elektrische auto’s. Auto’s doen mee als ze een vanafprijs van minder dan 45.000 dollar hebben en met alle opties niet hoger dan 55.000 dollar komen. Let wel: dit geldt alleen voor de verschillende trim levels. Ja, een Model 3 Dual Motor kan oplopen tot 75.000 euro (en zo’n zelfde bedrag in CAD), maar die telt dan niet mee. Toch levert het Tesla zo’n zelfde ‘tussen-wal-en-schip’ verhaal op, want de Model 3 Standard Range kost in Canada 47.000 dollar. Vervelend, want daardoor kunnen ze niet meedoen aan de subsidieregeling. Of wel?

Jup: Elon Musk is een bijtertje. Tesla introduceert in Canada de Standard Range-versie met een actieradius van 150 km. Deze staat in de prijslijsten voor een geheel toevallige 44.999 dollar. Vervolgens is de Standard Range Plus dezelfde auto, maar dan met een actieradius van 386 km. Omdat de prijsspanne van de Standard Range nu tussen de 44.999 en 53.700 dollar ligt, mag Tesla meedoen met de subsidieregeling en staan ze genoteerd op de lijst.

Op de Canadese Tesla-website wordt het bestaan van de 150 km-versie niet ontkend, maar hij wordt niet opgenomen in de configurator. De 150 km-versie is waarschijnlijk ook niet bedoeld voor de massaverkoop, maar gewoon zodat de 386 km-versie beter in de markt ligt. Well played, Tesla. Voor wie de instapprijs nog steeds belachelijk hoog vindt: vergeet niet dat de euro precies twee derde is van een Canadese Dollar. Zelfs de Standard Range Plus van 53.700 CAD kost maar 35.588 euro als je het omrekent. Een stuk goedkoper dan de 47.800 euro die je hier mag aftikken. (via Electrek)