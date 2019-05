Te koop: deze Volvo V70 is écht net ingereden

Zo onervaren vind je ze bijna niet meer.

De Volvo V70 is een ideale auto voor families die niet willen omkijken naar hun auto. Er zit weinig sjeu aan, maar al je koters en pakkelari passen erin, het rijdt perfect en het blijft ook rijden. De eerste generatie V70 maakt nog net deel uit van de ‘baksteen-Volvo’s’. Omdat ze eruit zien als een baksteen, maar ook omdat ze zo stevig zijn als een baksteen. Ideaal voor als je met geen cent te makken toch een dikke familiebak op de oprit wil hebben. De grappen gaan dan ook dat exemplaren met 200 of zelfs 300 duizend km op de teller ‘net ingereden zijn’. Om nog maar te zwijgen over de écht ervaren exemplaren.

Goed, auto’s zijn auto’s en mechanisch euvel hoort erbij. De Volvo’s kunnen er bovengemiddeld goed tegen, maar des te lager de kilometerstand, nog altijd des te beter. Toch moet je echt goed zoeken naar occasion-V70’s met weinig kilometers op de klok. Op Autotrack is de minst ervaren V70, een exemplaar uit 2015 (wat bijna valsspelen is), eentje die 20.000 km erop heeft zitten. Netjes, maar het verbleekt bij een V70 uit 1998 in Illinois.

Op het oog lijkt het zoals elke andere V70. Gewoon een groene baksteen. In Amerikaanse spec, dat dan wel. Dat betekent oranje reflectoren in de koplampen (wat er best tof uitziet), linksgestuurd, maar wel de units in mijlen. Bij deze: één mijl is 1,6 km. Dan heeft hij eigenlijk geen problemen, voor als je hem wilt importeren naar Europa, waar het metrische systeem wél een ding is. Het is pas als je je gaat richten op de staat van de auto dat het bijzonder wordt. Kijk eens naar de lederen bekleding bijvoorbeeld. Puntgaaf, alsof de stoelen niet zoveel bipsen hebben gezien. De auto staat zeer strak in de lak, het gaat om Emerald Green. Volgens de verkoper zitten er hier en daar wat kleine markeringen, maar geen grote schades. Oké, de onderkant heeft wel wat ruige randjes, waar vooral het roestmonster de auto lijkt te teisteren. Wordt er verder wel eerlijk bij vermeld.

De reden voor de staat van de auto: als je niet rijdt, kan er ook niet zo veel misgaan. Dus moet je er niet mee rijden, wat een beetje tegen het ideaal van de V70 in gaat. Toch deed de eerste eigenaar van de V70 dat weinig, waardoor de auto net geen 8.200 mijlen (13.197 km) heeft geklokt. Bizar weinig voor een 21 jaar oude Volvo, helemaal omdat het gros van de Volvo’s op deze leeftijd gekocht werd voor lange stukken rijden, exemplaren met überhaupt minder dan 100.000 km van deze leeftijd zijn zeldzaam (R’s en T-5R’s niet meegerekend).

Voor wie nu hoopt dat de eigenaar niet realiseert wat voor goud hij in handen heeft: de Bring A Trailer-advertentie heeft al een bod van 8.800 dollar opgeleverd: veel geld voor een oude baksteen. Is dat het waard, of zou je hem overslaan?