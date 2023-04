Zoveel auto’s hebben het gevreesde 1-tje op het kenteken

We kunnen er ook meteen bij vertellen wat momenteel het hoogste cijfer is op een kenteken.

Voor sommige mensen is het een van de grootste afknappers bij een occasion: een duplicaatcode op het kenteken, beter bekend als een ‘1-tje’. Er zijn mensen die spontaan een allergische reactie krijgen bij het zien van een dergelijk getalletje.

Naast het esthetische aspect, is men vooral bang voor een dubieus verleden. Dat kan, maar hoeft natuurlijk niet. Als je een keer onderweg een kenteken verliest krijg je ook een duplicaatcode. En dan ben je mooi de pineut, want je auto is per direct minder waard.

Over hoe erg een duplicaatcode is kun je lang discussiëren, maar vandaag kijken we even naar de harde cijfers. ‘Mr. Kenteken’ Jasper Verweij heeft namelijk alle data met betrekking tot duplicaatcodes opgevraagd bij de RDW en op een rijtje gezet.

Daaruit blijkt dat er momenteel 361.267 auto’s rondrijden met een 1-tje of hoger op het kenteken. Dat is zo’n 3,8% van het wagenpark. In totaal zijn er 672.658 kentekens met een duplicaatcode, maar daarbij zijn ook bedrijfswagens, bromfietsen, aanhangwagens, et cetera meegerekend.

Wat vooral interessant is om te weten: wat is nu het hoogste cijfer? Er is één auto met een 7-tje op het kenteken, zo blijkt. Welke auto dat is weten we helaas niet. Ook zijn er vier auto’s met een 6-je. Het record staat echter op naam van een brommer, die een 9-tje op het kenteken heeft.

Dat is ook meteen het hoogst mogelijke cijfer. Mocht de brommer in kwestie nog een keer zijn kenteken verliezen, dan krijgt deze een 1-tje ónder de streep. Dan kan er weer doorgeteld worden tot 9 en daarna krijgt ‘ie een nieuw kenteken. Wil je dus een kenteken zonder 1-tje? Dan moet je zorgen dat je nog 18 keer je kenteken verliest.

Bron: Kenteken.tv

Foto: E30 met een 1-tje op het kenteken, gespot door @edje